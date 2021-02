Titlis Notfall-App ist neu auch in Engelberg im Dienst Seit dieser Wintersaison ist die Pistenrettung der Titlis Bergbahnen über eine kostenlose Notfall-App erreichbar. Bei einer Alarmierung wird automatisch der Standort des Verunfallten weitergeleitet. 19.02.2021, 14.16 Uhr

Die Pistenrettung der Titlisbahnen führt die Notfall-App «EchoSOS» ein. Bild: PD

(zgc) Seit diesem Winter ist die Pistenrettung der Titlis Bergbahnen via kostenloser Notfall-App «EchoSOS» erreichbar. Der Vorteil: Sobald ein Alarm ausgelöst wird, erhält die Pistenrettung automatisch Informationen zum Standort der verunfallten Person. Wie die Verantwortlichen der Titlis Bergbahnen in einer Mitteilung schreiben, wurde die App in den letzten zwei Jahren von Schweizer Notdiensten erfolgreich genutzt. Bereits 850'000 Personen nutzen die App.