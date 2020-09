Schwerpunkt Umweltverbände erleiden Niederlage im Ringen um Titlis-Projekt Engelberg weist die Einsprachen von WWF, Pro Natura und VCS ab. Bald dürfte Wolfenschiessen folgen. Doch die Umweltverbände gehen auf allen Ebenen gegen das 110-Millionen-Franken-Projekt auf dem Titlis vor. Kommt es zur gütlichen Einigung? Christian Glaus 11.09.2020, 05.00 Uhr

Geräuschlos ist ein erster Schritt für die Neubauten auf dem Titlis erfolgt: Die Kantonsgrenze zwischen den Kantonen Bern und Obwalden ist angepasst worden. Die weiteren Schritte für das 110 Millionen Franken teure Projekt der Titlisbahnen werden harziger. Die Umweltverbände WWF, Pro Natura sowie der Verkehrs-Club VCS haben auf zahlreichen Ebenen Einsprachen deponiert: bei den Gemeinden Engelberg und Wolfenschiessen, beim Kanton Obwalden und beim Bund.

Die drei Teile des Titlis-Projekt:

Exklusives Restaurant im Funkturm: Bis mindestens 2078 wird der Funkturm auf dem Titlis betrieben. Die Titlisbahnen wollen dieses 70 Meter hohe Bauwerk künftig auch touristisch nutzen. Im unteren Kubus entsteht eine Lounge, darüber ein Restaurant mit 330 Sitzplätzen und eine Aussichtsplattform für 260 Personen. Die gehobene Küche richtet sich vor allem an Individualtouristen. Der «Tower» kann auch für exklusive Abendanlässe gebucht werden. Die Titlisbahnen wollen mit diesem besonderen Erlebnis die Zahl der wiederkehrenden Gäste erhöhen. Interessant ist folgendes Detail: Die Funkanlagen produzieren Wärme. Diese soll künftig genutzt werden, um die Räume zu heizen. Kristallähnliche Bergstation: Seit 1992 fährt die Luftseilbahn Rotair auf den Titlis – die erste drehbare Luftseilbahn der Welt. Sie wird in der neuen Bergstation integriert und von dieser quasi ummantelt. Die Konzession läuft zwischen 2035 und 2040 aus. Die Architektur der Bergstation soll einem flach wachsenden Kristall gleichen. Dank dem vielen Glas haben die Gäste von der Ankunft bis zur Abreise eine bessere Sicht auf das Panorama. In der Bergstation sind Gruppen- und Selbstbedienungsrestaurants mit Platz für insgesamt 600 Gäste untergebracht. Die unteren Geschosse um die zentrale Halle beherbergen die verschiedenen Souvenirläden. Neue Seilbahn – für Material und Notfälle: Der Bau einer neuen Bergstation auf 3020 Metern Höhe ist eine logistische Herausforderung. Deshalb ist die Idee entstanden, für 18 Millionen Franken eine zweite Seilbahn zu bauen. Sie wird als erster Teil des Gesamtprojektes erstellt und dient während den weiteren Bauphasen für den Materialtransport. Am Seil hängt nur eine Gondel mit Platz für maximal 80 Personen oder 7 Tonnen. Sie soll auch im regulären Betrieb primär als Transportseilbahn genutzt werden. An Spitzentagen oder bei einem Ausfall der Rotair-Seilbahn – wie 2018, als über 300 Personen auf dem Klein Titlis festsassen – werden auch Gäste mit dieser Bahn transportiert.

Im Kern geht es immer um dieselben Anliegen: Die Verbände befürchten, dass mit dem Bau einer zweiten Seilbahn die Kapazitäten am Titlis ausgebaut werden. Die Folge wäre noch mehr Verkehr. Ausserdem wehren sie sich dagegen, dass die Verkaufs- und Gastroflächen ausgebaut werden. Diese müssten nicht auf dem Berg entstehen und seien somit nicht standortgebunden.

Erste Entscheide sind nun gefallen. Der Gemeinderat Engelberg weist die Einsprache gegen die geplante Sondernutzungszone auf dem Titlis ab. Diese bildet die gestalterische Grundlage für das Projekt und macht beispielsweise Vorgaben zu den Gebäudevolumen. Der Gemeinderat Wolfenschiessen empfiehlt der Bevölkerung, die Einsprache gegen die Änderung des Zonenplans an der Gemeindeversammlung vom 23. September abzuweisen. Diese Änderung ist für den Bau der zweiten Seilbahn auf den Titlis nötig. Es muss ein sogenannter Seilbahnkorridor geschaffen werden.

Abstimmung kann wie geplant durchgeführt werden

Bendicht Oggier, Geschäftsführer von Engelberg, sagt zur Abweisung der Einsprache: «Der Titlis ist ein touristisches Ziel mit internationaler Ausstrahlung. Gastronomie und Verkauf sollen auf dem Berg möglich sein.» Über die Sondernutzungszone stimmen die Engelberger am 27. September ab. Hätten die Einsprachen zu wesentlichen Änderungen geführt, so hätte das Auflageverfahren noch einmal durchgeführt werden müssen. Das hätte eine Verschiebung der Abstimmung zur Folge gehabt.

Die Umweltverbände seien enttäuscht, dass Engelberg ihre Einsprache abgewiesen hat, sagt Marc Germann, Geschäftsführer des WWF Unterwalden. «Die Gemeinde ist kaum auf unsere Argumente eingegangen. Aus wirtschaftlichen Überlegungen gibt sie den Titlisbahnen sehr viel Freiraum, dabei könnte sie bestimmen, was in ihrem Gebiet passiert.» So hätte die Gemeinde jetzt die Möglichkeit gehabt, sich gegen Shops oder nächtliche Veranstaltungen auf dem Titlis auszusprechen.

Was gehört überhaupt auf einen Berg?

Den Umweltverbänden geht es um die Grundsatzfrage, was auf den Berg gehört und was nicht. «Eine Bar muss nicht auf dem Titlis sein. Und sie muss vor allem nicht nachts offen sein», kritisiert Germann die geplante Umnutzung des heutigen Sendeturms in ein Gastrolokal. Sinnfrei seien zudem Läden auf dem Titlis: «Man muss die Uhren mit der Bahn hochfahren, damit der Tourist sie auf dem Berg kaufen und mit der Seilbahn wieder hinunter transportieren kann.» Shops könnten auch bei der Talstation errichtet werden. Bei der zweiten Seilbahn vermissen die Umweltverbände die verbindliche Zusage, dass diese nicht zu einer Kapazitätssteigerung führen wird.

Trotz Ablehnung der ersten Einsprachen geben die Umweltverbände nicht auf. Wichtiger sei das seilbahnrechtliche Plangenehmigungsverfahren durch das Bundesamt für Verkehr (BAV). Der Bund entscheidet über den bedeutendsten Teil des Titlis-Projekts: den Um- und Ausbau der heutigen Bergstation und den Bau einer zweiten Gondelbahn. Dieses Verfahren läuft noch, wie das BAV bestätigt. Über die Bewilligung für den Ausbau des Sendeturms muss die Gemeinde Engelberg nach Anhörung des Kantons entscheiden. Auch hier wehren sich die Umweltverbände mit Einsprachen. Ausserdem haben sie im Mitwirkungsverfahren für die Anpassung des kantonalen Richtplans Einwendungen eingebracht. Die Vorlage kommt voraussichtlich im Oktober in den Kantonsrat.

Trotz der Einsprachen auf allen Ebenen sagt Germann: «Unser Ziel ist eine aussergerichtliche Einigung.» Die Umweltverbände befänden sich im Gespräch mit den Titlisbahnen.

«Ich bin zuversichtlich,

dass wir einen Kompromiss

finden werden. Es kann sein,

dass wir uns schnell einigen.»

Titlisbahnen bezeichnen Gespräche als konstruktiv

Dass Gespräche laufen, bestätigt Urs Egli, der neue Marketingleiter der Titlisbahnen. «Im Sinne der Förderung der gesamten Region versuchen wir, die Einsprachen zu überwinden.» Es seien konstruktive Gespräche mit guten Ideen auf beiden Seiten. Nun gelte es, genau zu analysieren, was machbar sei. Doch wie weit sind die Titlisbahnen bereit, Kompromisse einzugehen? Egli bleibt vage. «Ziel ist es, das Kundenerlebnis zu steigern, da müssen wir konsequent sein.» Schliesslich gehe es darum, konkurrenzfähig zu bleiben und Arbeitsplätze zu erhalten.

Die Umweltverbände auf der anderen Seite stellen das Grossprojekt an sich in Frage. Der Titlisgletscher sei heute schon fast inexistent und werde gemäss wissenschaftlicher Modellszenarien in den nächsten 25 Jahren verschwinden. «Trotzdem machen die Titlisbahnen weiter wie bis anhin, ohne ihr auf den Gruppentourismus ausgelegtes Konzept zu überdenken», sagt Marc Germann. Urs Egli entgegnet: «25 Jahre dünkt mich ein dramatisches Bild, doch Fakt ist, dass der Gletscher in den nächsten 50 Jahren verschwinden wird. Gerade deshalb ist es wichtig, energieeffiziente Infrastrukturen zu bieten, die ohne Gletscher funktionieren.» Dass die Gäste ohne Gletscher nicht mehr kommen würden, sei böse Spekulation. «Der Titlis hat eine spezielle Lage am Eingang der Alpen. Die aussergewöhnliche Aussicht wird auch in 1000 Jahren noch faszinieren.»