Titlisbahnen «Geister»-Aktionärsversammlung verzichtet auf Dividenden Einen Verlust von 19,6 Millionen Franken mussten die Aktionäre der Titlisbahnen hinnehmen. Dennoch blickt der Verwaltungsrat optimistisch in die Zukunft. Matthias Piazza 26.02.2021

Die Titlis-Rotair. Bild: PD

Bereits zum zweiten Mal in Folge musste die Generalversammlung der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG (BET) oder kurz Titlisbahnen am Freitag ohne physische Teilnahme der Aktionäre durchgeführt werden – coronabedingt. Die Pandemie hinterliess auch deutliche Spuren im abgelaufenen Geschäftsjahr (November 2019 bis Oktober 2020). So musste Verwaltungsratspräsident Hans Wicki seinen Aktionären einen Verlust von 19,6 Millionen Franken unterbreiten. Mit 595'341 Gästen besuchten so wenig Gäste den Titlis wie seit vielen Jahren nicht mehr, 52 Prozent weniger als im Vorjahr. Die drei Segmente Schneesport, Gruppenreisen und Einzelreisende mussten Einbussen im zweistelligen Bereich verzeichnen, entsprechend geringer waren die Umsätze in allen Geschäftsbereichen. Dieser Rückgang konnte auch durch die erfreuliche Zunahme von 50 Prozent bei den Besuchern aus der Schweiz nicht kompensiert werden.