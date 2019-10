Der Obwaldner Kantonsrat hat Rechtsanwalt Tobias Reimann zum neuen Oberstaatsanwalt und Oberjugendanwalt gewählt. Er wird sein Amt am 1. Mai 2020 antreten.

Tobias Reimann wird Obwaldner Oberstaatsanwalt Der Obwaldner Kantonsrat hat Rechtsanwalt Tobias Reimann zum neuen Oberstaatsanwalt und Oberjugendanwalt gewählt. Er wird sein Amt am 1. Mai 2020 antreten.

Tobias Reinmann (Bild: PD)

(fmü) Die Wahl erfolgte am Donnerstag auf Antrag des Regierungsrats und der vorberatenden Rechtspflegekommission unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der gebürtige Luzerner Tobias Reimann studierte an der Universität Zürich Rechtswissenschaften und schloss im Jahr 2000 mit dem Lizenziat ab. Ab 2005 war er 4,5 Jahre lang Verhörrichter des Kantons Obwalden und danach ausserordentlicher Stellvertreter des Stadtrichters beim Stadtrichteramt Zürich.

Seit November 2010 ist Tobias Reimann Staatsanwalt im Kanton Nidwalden. Er überzeuge durch seine langjährige Berufserfahrung in der Strafverfolgung und seine Persönlichkeit, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Obwalden. Als Oberstaatsanwalt ist er in einem Pensum von 100 Prozent tätig.