Töfffahrer bei Unfall in Kerns gestorben Ein einheimischer 29-jähriger Töfffahrer ist am Samstag bei einem Unglück auf der Stanserstrasse ums Leben gekommen. Adrian Venetz 22.03.2020, 11.33 Uhr

Der tödliche Unfall hat sich laut Polizeiangaben am Samstag um etwa 20.30 Uhr ereignet. Der Motorradlenker war auf auf der Stanserstrasse in Richtung Kerns unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal in eine Hausmauer. Der 29-jährige Lenker, welcher in Obwalden wohnhaft war, verstarb trotz Reanimationsmassnahmen noch auf der Unfallstelle. Nebst dem Rettungsdienst des Kantonsspitals Obwalden standen die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Obwalden im Einsatz. Die Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei sowie die Staatsanwaltschaft Obwalden untersucht.