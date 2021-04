Töffli-Gaudi Red-Bull-Alpenbrevet: Der Töffli-Event soll 2021 durchgeführt werden 100 Pässe sollen bei der zweiten dezentralen Durchführung dieses verrückten Events von den Töffli-Helden erobert werden – ohne dabei das Schweizer Gesetz zu überschreiten. 19.04.2021, 15.00 Uhr

Diese drei Töffli-Freaks sind auf der alten Grimselpassstrasse unterwegs. Insgesamt wurden vergangenes Jahr 91 Schweizer Pässe «erfahren»; heuer sollen es gar 100 werden. Bild: redbullmediahouse

(sez) 91 Schweizer Pässe wurden letztes Jahr im Rahmen des Red-Bull-Alpenbrevets befahren. Die erste dezentrale Umsetzung der Töffli-Rundfahrt erwies sich gemäss Mitteilung als voller Erfolg und wird auch dieses Jahr am 12. Juni mit demselben Konzept weitergeführt. Dieses sieht vor, dass die Töffli-Fans auf ihrer eigenen Lieblingsstrecke unterwegs sind. Dies macht so auch eine Teilnahme von ausländischen Töffli-Fans in ihrem Heimatland möglich. Ob zusammen mit der Töffli-Gang oder auf Solopfaden, ist ihnen überlassen.