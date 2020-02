Tourenfahrer aus dem Kanton Obwalden stürzt im Titlis-Gebiet in den Tod Ein 25-jähriger Obwaldner ist am Sonntagnachmittag im Wendesattel im Titlis-Gebiet tödlich verunfallt. Der Unfallort ist bei Tourenfahrern sehr beliebt. Christian Glaus 24.02.2020, 15.07 Uhr

Alles anzeigen

Ein tragischer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag im Titlis-Gebiet ereignet: Ein 25-jähriger Tourenfahrer aus dem Kanton Obwalden ist tödlich verunglückt. Der Unfall geschah um zirka 13.20 Uhr, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland des Kantons Bern mitteilt. Der Mann war zusammen mit seinem Bruder auf einer Tour. «Bisherigen Erkenntnissen zufolge war er mit seinem Begleiter in den Vorbereitungen zu einer Abfahrt, als es im Wendesattel bei Gadmen zum Abbruch einer Schneewächte kam», heisst es in der Mitteilung. In der Folge stürzte der Mann ab. «Die sofort aufgebotenen Rettungskräfte der Rega konnten den Verunglückten lokalisieren, jedoch nur noch seinen Tod feststellen», schreibt die Staatsanwaltschaft. Der Bruder des 25-Jährigen blieb unverletzt und wurde mit einem Rettungshelikopter ausgeflogen.