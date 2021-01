Tourismus Corona reisst Loch in die Kasse: Titlis-Bergbahnen erleiden Millionenverlust Die fehlenden ausländischen Besucher haben den Titlis-Bergbahnen hart zugesetzt. Im Betriebsjahr 2019/2020 resultierte ein Verlust von 19,6 Millionen Franken. Florian Pfister Aktualisiert 08.01.2021, 16.33 Uhr

Der Titlis ist bei ausländischen Gästen beliebt. Die Coronakrise traf die Betreiber deshalb besonders hart. Bild: Keystone

Die Titlis-Bergbahnen haben im vergangenen Geschäftsjahr, das von November 2019 bis Oktober 2020 dauerte, einen Verlust von 19,6 Millionen Franken erlitten. Mit 38,2 Millionen Franken liegt der konsolidierte Betriebsertrag um rund 50 Prozent unter jenem des Vorjahres. Das schreibt die Engelberg-Trübsee-Titlis AG in einer Mitteilung vom Freitag. Knapp 600'000 Gäste besuchten das Gebiet am Titlis – so wenige wie seit vielen Jahren nicht mehr. Im Vorjahr hatten die Bergbahnbetreiber mit 1,2 Millionen Gästen im Kerngeschäft noch das beste Resultat der Firmengeschichte erzielt.

Mehr Schweizer Gäste

Schweizer Ausflügler besuchten die Berge oberhalb von Engelberg zwar öfter als in den vergangenen Jahren. Auf dem Titlis legte die Gästezahl um 50 Prozent zu, auf Trübsee um 40 Prozent. «Das ist sehr erfreulich», sagt CEO Norbert Patt auf Anfrage. Dieser Anstieg vermochte das Ausbleiben der internationalen Gäste jedoch nicht zu kompensieren. Im vergangenen Geschäftsjahr sei zudem der Durchschnittsertrag pro Gast kleiner geworden, da die Schweizer weniger vom Gesamtangebot nutzen als die internationalen Gäste. «Besonders erfreulich sind die Sommermonate gewesen», sagt Patt. Hier habe sich die Anzahl der Schweizer Gäste im Vergleich zu den Vorjahren auf rund 120'000 verdoppelt.

Von der geringeren Anzahl Gäste waren auch die Restaurants und Hotels betroffen. Deren Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 Prozent auf 8 Millionen Franken zurück. Davon am stärksten betroffen war die Gastronomie auf dem Titlis, wo die fehlenden internationalen Gäste eine grosse Lücke hinterliessen. Auch im Bereich Beherbergung ist ein Rückgang des Ertrags auf 1,7 Millionen Franken zu verzeichnen.

Entlassungen konnte nicht verhindert werden

Die Situation erforderte einen Abbau des Personals. Trotz Kurzarbeitsentschädigung mussten insgesamt dreizehn Angestellte entlassen werden. Saisonier-Verträge wurden vorzeitig aufgelöst. Diese Massnahmen führten dazu, dass sich der Personalaufwand im abgelaufenen Geschäftsjahr um rund einen Viertel auf 18 Millionen Franken senkte. Es mussten Abschreibungen von 24,2 Millionen gemacht werden. Grund dafür sind hohe Investitionen in den vergangenen Jahren und einmalige Sonderabschreibungen der Kosten für das Prestigeprojekt «Titlis 3020». Die Investitionen im abgelaufenen Geschäftsjahr beliefen sich auf 14,7 Millionen Franken.

Infolge der aussergewöhnlichen, herausfordernden Krisensituation beantragt der Verwaltungsrat der Engelberg-Trübsee-Titlis AG der Generalversammlung nun, auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten. Damit sollen die notwendige Liquidität und die nachhaltige Entwicklung der Unternehmung sichergestellt werden.

«Auch dieses Jahr wird ein anspruchsvolles Jahr werden

Der Auftakt in die letztjährige Wintersaison habe an sich noch äusserst positiv begonnen. Gutes Wetter und die günstig gelegenen Feiertage hätten zu Rekordzahlen über Weihnachten und Neujahr geführt. Der Lockdown im März und das damit verbundene vorzeitige Saisonende habe dem Unternehmen dann aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Für das neue Geschäftsjahr geben sich die Betreiber vorsichtig. Zwar habe die Skisaison vielversprechend begonnen: Im November stieg die Zahl der Skigäste gegenüber dem Vorjahresmonat um 52,8 Prozent. Dennoch fehlten nach wie vor die internationalen Gäste. Mit der Schliessung des Gebiets über die Weihnachtstage musste auch auf die umsatzstärksten Tage des Jahres verzichtet werden.

Patt hofft auf Beruhigung bis Ende Jahr

«Auch dieses Jahr wird ein anspruchsvolles Jahr werden», sagt Norbert Patt. Sie seien jedoch optimistisch, dass in der zweiten Hälfte der Wintersaison eine leichte Besserung eintreten werde. Patt hofft zudem, dass sich die Lage zumindest bis zum kommenden Winter beruhigt hat und dass dann langsam wieder die ersten internationalen Gäste zurückkommen werden.

Wie sich die Lage in diesem Jahr entwickeln wird, kann Patt nicht abschätzen. Es könne jedoch sein, dass der Betrieb nicht an 365 Tagen im Jahr offen haben wird und die Titlis-Bergbahnen die Anlagen in den Zwischensaisons schliessen werden, um den Verlust zu minimieren. Fest stehe jedoch noch nichts, sagt Patt. «Wir analysieren die Situation laufend.»