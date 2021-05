Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tourismus Ein Lädeli mitten in der Grossstadt: Obwalden eröffnet Pop-up Store in Basel Wegen der Coronapandemie sind Ferien in der Schweiz unter Einheimischen so beliebt wie noch nie. Deshalb macht der Kanton Obwalden nun auf sich aufmerksam - und zwar auf eine spezielle Art und Weise. Tele 1 18.05.2021, 22.14 Uhr

Obwalden poppt für sechs Wochen in Basel auf, wie Obwalden Tourismus auf seiner Webseite schreibt. Wer den temporären Obwaldner Pop-Up Store am Aeschengraben besucht, erlebt «einen interaktiven Mix aus Gastfreundschaft, Begegnung, Brauchtum, Kulinarik, touristischer Information, Animation und eine Auswahl an in Obwalden produzierten Spezialitäten und Lebensmitteln».