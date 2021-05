Tourismus Engelberg verbietet freies Campieren weiterhin Wer in Engelberg campieren will, muss dies auf dem Campingplatz tun oder bucht sich ein Hotelzimmer. Einmalige Übernachtungen ausserhalb von Campingplätzen und Hotels sind nicht erlaubt. Florian Pfister 14.05.2021, 15.42 Uhr

Das Campieren ausserhalb eines bewilligten Campingplatzes bleibt in Engelberg weiterhin verboten, auch wenn es sich dabei nur um eine einzelne Übernachtung handelt. Der Einwohnergemeinderat erinnert im Hinblick auf die bevorstehende Sommersaison an dieses Verbot. Wer in Engelberg übernachten möchte, soll entweder ein Hotelzimmer buchen oder einen Platz auf dem Campingplatz mieten. Fremdcampieren auf Grundstücken im Besitz der Gemeinde ist nicht erlaubt.