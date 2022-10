Sarnersee Das Steuerrad der MS Seestern bleibt in Familienhand Heute Samstag wird Franz Weiss, Kapitän der MS Seestern, in Sarnen beerdigt. Enkel Michel führt die Hafenbar und den Bootsverleih weiter, sein Halbbruder Raphael übernimmt das Schiff. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue Kapitän der MS Seestern heisst Raphael Weiss (links). Michel Weiss, wird den Imbiss und Bootsverleih, die Hafenbar, als Inhaber weiterführen. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 19. Oktober 2022)

Auf dem Steg haben sich schon einige Mütter mit ihren Kindern eingefunden. Es ist Mittwochnachmittag, ein goldener Oktobertag und alle freuen sich auf eine Fahrt mit dem «Seestern». Von vielen Obwaldnern wird Michel Weiss dieser Tage darauf angesprochen, wie es nun mit der Schifffahrt auf dem Sarnersee weitergeht. Vor mehr als einer Woche verstarb sein Gross- und Pflegevater Franz Weiss mit 81 Jahren. In Obwalden war er so etwas wie eine Instanz.

Viele Kinder durften auch mal in den Führerstand

35 Jahre lang hat Kapitän Weiss auf dem Sarnersee mit der MS Seestern seine Runden gedreht. Es gibt wohl kaum ein Kind, dass in dieser Zeit in Obwalden aufwuchs und nicht wenigstens einmal mit dem «Seestern» gefahren ist. Viele durften gar auch einmal das Steuerrad in den eigenen Händen halten.

Der neue Kapitän des «Seestern» heisst Raphael Weiss. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 19. Oktober 2022)

Der neue Kapitän ist bereits im Einsatz. Vor zwei Monaten hat Raphael Weiss die Schiffsführer-Prüfung abgelegt, trotz sprachlicher Hürden. «Unser Opa hat sich darüber noch sehr gefreut und war sehr stolz auf ihn», erzählt sein Halbbruder Michel Weiss. Raphael ist in den Philippinen aufgewachsen und lebt erst seit vier Jahren in Sarnen. Er und Michel haben dieselbe Mutter, aber andere Väter. Michel ist der Sohn von Daniel, dem bereits verstorbenen Sohn von Franz und Heidi Weiss.

Michel Weiss, Enkel von Franz Weiss, wird den Imbiss und Bootsverleih, die Hafenbar, als Inhaber weiterführen. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 19. Oktober 2022)

Er selber ist 2015 in den Betrieb eingestiegen. Er betreibt den Imbiss und Bootsverleih mittlerweile als Geschäftsführer und wird diesen als Inhaber weiterführen. Der 40-Jährige ist mit seinem Bruder Alain bei seinen Grosseltern in Wilen aufgewachsen und ist Heidi und Franz Weiss gegenüber voller Dankbarkeit. «Mein Opa hat Kinder über alles geliebt. Mich hat er immer in den Klavierunterricht und zu den Judotrainings und -turnieren begleitet. Eine bessere Kindheit als unsere kann man sich nicht vorstellen», schwärmt Michel Weiss.

Von der Reling aus in den See und dann nach Hause

In den Ferien habe er als Schüler immer an der Hafenbar geholfen, Pedalos herauszugeben, oder ging der Omi zur Hand. Damals sei sein Grossvater noch am Abend mit dem «Seestern» auf Fahrt gegangen. «Ich durfte mit und in der Nähe vom Haus von der Reling in den See springen und heim schwimmen», erzählt er schmunzelnd.

«Opa war immer offen und fröhlich und hat versucht, die Leute zum Lachen zu bringen. Er konnte auch sehr direkt sein, auf den Mund war er nicht gefallen.» Ursprünglich stammte Franz Weiss aus Reinach und war gelernter Maschinenzeichner. Er und Ehefrau Heidi betrieben Restaurants in Reinach und in Pfeffingen.

1979 baute er in Wilen ein Haus, seit Mitte der Achtziger führten beide den Bootsverleih mit Kiosk, die Hafenbar. 1986 übernahm er den «Kleinen Seestern» aus der Hand von Felix Heymann. Der heutige «Seestern» hiess früher MS Hörnle und war auf dem Bodensee unterwegs. Er ist ein Sechszylinder, hat 200 PS, einen Kraftstoffverbrauch von 4 Litern pro Stunde und darf 60 Personen befördern.

2011 fuhren nach damaligen Angaben von Franz Weiss noch 4000 bis 6000 Passagiere auf dem Sarnersee. Heute seien es zwischen 9000 und 10'000 im Schnitt, mit Ausnahme der Coronajahre, sagt sein Enkel Michel. Aufgrund gesundheitlicher Schwierigkeiten habe Franz seit vergangenem August schon nicht mehr fahren können. Vor allem Raphael habe ihn bis zuletzt gepflegt.

Schifffahrt ging immer weiter dank Hilfe von vielen Seiten

Michel Weiss äussert seine Dankbarkeit für die Unterstützung von Erwin Heymann, dem Sohn von Felix Heymann, der Zuger Schiffsagentur und der Autofähre Vierwaldstättersee, die mit externen Schiffsführern ausgeholfen hatten, damit der Schiffsbetrieb immer weitergehen konnte. Auch das Bundesamt für Verkehr sei ihnen entgegengekommen. Das Loslassen aus gesundheitlichen Gründen sei Franz Weiss nicht einfach gefallen, erzählt Raphael. Wenn er vom Haus in Wilen aus beobachtet habe, dass das Schiff zu weit weg vom Ufer gefahren sei, habe er ihn jedes Mal angerufen und darauf aufmerksam gemacht.

Künftig wollen Michel Weiss und sein Halbbruder den Fahrplan optimieren und das Angebot erweitern sowie das Tarifsystem anpassen. Der Bund hat die Betriebsbewilligung um zehn Jahre verlängert. Und der «Seestern» wird auch weiter seine Runden auf dem Sarnersee drehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen