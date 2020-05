Interview Tourismusdirektor Engelberg: «Es wird ein langer Weg, wieder dahin zu kommen, wo wir vor Corona waren» Seit rund 100 Tagen ist der neue Engelberger Tourismusdirektor Andres Lietha im Amt. Anstatt Langzeitstrategien stimmt er kurzfristige Pläne auf die schnellen Änderungen von Coronamassnahmen ab. Philipp Unterschütz 23.05.2020, 05.00 Uhr

Tourismusdirektor Andres Lietha mit Blick auf Engelberg Bild: PD/Rainer Eder (Engelberg, 19. Mai 2020)

Sein Einstieg als Direktor der Engelberg-Titlis Tourismus AG ist von der Coronapandemie ziemlich durcheinander gewirbelt worden. Anstelle sich um die langfristige Planung für die erfolgreiche Destination kümmern zu können, ist nun Krisenmanagement gefragt, um den Schaden durch das Virus möglichst gering zu halten. Wie er seine ersten 100 Tage im Amt erlebt hat, erzählt Andres Lietha (54) im Interview.

Sind Sie schon von Zürich nach Engelberg gezügelt? Vermissen Sie die Grossstadt schon?

Andres Lietha: Wir sind in der Woche vor Ostern nach Engelberg gezogen. Die Umstellung fällt mir und meiner Frau leicht. Ich war nie ein Stadtzürcher, am Wochenende waren wir immer in den Bergen unterwegs. Hier zu wohnen, erlaubte uns, auch während des Lockdowns ein schönes Privatleben in der Natur und den Bergen zu geniessen. Menschlich sind wir herzlich und mit offenen Armen empfangen worden. Mich kennen in Engelberg schon viele aufgrund der Berichte in den Medien. Nun arbeite ich daran, dass das möglichst schnell ein gegenseitiges Kennen wird.

Sie sprechen den gleichen Dialekt wie Ihr Chef Norbert Patt, VR-Präsident von Engelberg-Titlis Tourismus und CEO der Titlisbahnen. Sprechen Sie auch die gleiche Sprache?

(Lacht) Nein, er spricht den helleren Bündner Dialekt und ich einen von der Zeit etwas abgeschliffenen Prättigauer Dialekt. Aber sonst sprechen wir schon die gleiche Sprache. Sehr vereinfacht gesagt, sagt diese: Engelberg funktioniert nicht ohne die Bahnen und die Bahnen nicht ohne Engelberg.

Bergführer als Tourismus-Direktor Andres Lietha (54) folgte im Februar auf Frédéric Füssenich, der zu den Rigibahnen wechselte. Lietha ist zertifizierter Bergführer, und war zudem Mitbegründer und Geschäftsführer einer Kletterschule und Herausgeber einer Kletterzeitschrift. Er war über 15 Jahre für die Mammut Sports Group AG tätig, zuletzt leitete er die Business Unit Services, den Aufbau der neuen Geschäftseinheit Dienstleistungen und die Mammut Alpine School. Zuvor war er unter anderem als Head of Marketing Communications tätig. Der Geograf hat einen Marketing-Abschluss sowie einen Abschluss in Strategic Management.

Eigentlich wollten wir darüber sprechen, wie Sie den Tourismus in Engelberg von Stufe 8 auf Stufe 9 oder 10 bringen wollen. Nach Corona sieht aber alles anders aus.

Ja, ich dachte auch, dass ich zuerst Analysen mache und langfristige Strategien entwerfe. Doch nun steht der Tourismus hier vielleicht auf Stufe 2. Es wird ein langer Weg, nur schon wieder auf Stufe 8, wo wir vorher waren, zu kommen. Anstatt beispielsweise eine Vier-Jahres-Strategie zu entwerfen, planen wir nun von Woche zu Woche. Die Rahmenbedingungen und Vorgaben ändern sich momentan ständig. Jetzt sind wir insbesondere mit dem Marketing für den Sommer beschäftigt, mit dem wir vor allem Gäste aus der Schweiz ansprechen wollen.

Sie kommen ja nicht direkt aus dem Tourismus. Wirkt sich die mangelnde Erfahrung in dieser herausfordernden Zeit aus?

Nein, vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall. Auch gelernte Touristiker haben keinen Erfahrungsschatz aus einer solchen Krisensituation, auf den sie zurückgreifen könnten. Zudem bin ich ja nicht allein, sondern habe ein Team mit viel Fachwissen.

Fühlen Sie sich unter Druck im Wissen, dass Engelberg dermassen vom Tourismus abhängig ist und nun, wo im Tourismus die Karten neu gemischt werden, sehr viel von Ihnen und Ihren Massnahmen abhängt?

Es ist schon eine Spannung da und die Verantwortung lastet auf einem. Aber ich schlafe gut, ich kann gut zwischen Job und Privatleben unterscheiden. Zudem: Krisenmanagement im Job kenne ich von früheren Tätigkeiten und habe ich nicht ungern. Aber die Situation sollte schon nicht ewig dauern. Wir sind unter Druck, möglichst schnell Marketingaktivitäten zu entwickeln und auch noch das Geld dafür aufzutreiben. Engelberg hat ja in der Vergangenheit keine spezifischen Sommerkampagnen gemacht, sondern sich auf den Winter konzentriert. Anderseits hat Corona in Engelberg alle an einen Tisch gebracht: Gemeinde, Gewerbe, Hotels, Bahnen und Kloster. Das ist auch eine Chance. Zudem ging so auch das Einarbeiten für mich eher schneller, als es sonst wohl der Fall gewesen wäre.

Es gibt viele Theorien, wie sich der Tourismus nach Corona entwickeln wird. In Engelberg müssen Sie global denken. Auf welche Strategie setzen Sie?

Es gibt wohl tatsächlich mehr Prognosen als Viren. Auch wenn es zutreffen würde, dass die Pandemie bald durch ist, wird es wohl 6 bis 18 Monate dauern, bis das Asien-Geschäft wieder auf dem Niveau wie zuvor ist. Schweiz Tourismus hat für den Sommer drei Segmente von Gästen benannt: Der Abenteurer, der eher schnell wieder in die Ferien geht, auch ins Ausland. Der Pragmatiker, der eher im eigenen Land bleibt. Und der Skeptiker, der gar keine Sommerferien machen will. Diese Typologie gilt auch für Asien. Für diese Touristen muss aber sowieso zuerst ganz Europa wieder funktionieren, sie kommen ja nicht nur zu uns in die Schweiz.

Wie gehen Sie in Asien vor, um die Gäste wieder zurückzuholen und sie nicht an andere Destinationen zu verlieren?

Das Timing ist dort sehr entscheidend. In Indien haben die Titlisbahnen Mitarbeiter vor Ort und sind am Vorbereiten von Marketingmassnahmen. Die Zeit ist dort aber noch nicht reif. Generell ist Agilität das Gebot der Stunde.

Wie sehen Sie die Lage für Gäste aus der Schweiz und Europa?

Zuerst dachten wir, dass in den Sommerferien nur Gäste aus der Schweiz kommen dürften. Nach den angekündigten Grenzöffnungen können wir auch den Markt in Deutschland bearbeiten. Ich glaube, dass auch unsere Gäste aus Skandinavien bald wieder kommen. Aber vorerst hoffen wir natürlich auf die Solidarität der Schweizer Bevölkerung. Wir versuchen, in den sozialen Medien ein neues Gesicht zu zeigen und zu betonen, wie gross hier die Vielseitigkeit auf kleinstem Raum ist. Der grösste Teil der Aktivitäten läuft in der digitalen Welt ab.

Wie präsentiert sich die aktuelle touristische Situation in Engelberg?

Der Tagestourismus, der immer stattgefunden hat, zieht wieder merklich an. Er wird natürlich über die kommenden Feiertage an Auffahrt und Pfingsten stark vom Wetter abhängig sein. Der Campingplatz ist für den Sommer bereits ausgebucht. Die Hotelbuchungen nehmen ebenfalls wieder zu, vorerst insbesondere von Schweizer Gästen. Im Sommer gibt es übrigens auch noch viele Buchungen, die vor Corona getätigt wurden und weiterhin stehen.

Ursprünglich kündigten Sie an, zuallererst zu analysieren, wo der Tourismus in Engelberg auf gutem Weg ist, und wo der Schuh drückt. Konnten Sie das noch machen, bevor Corona kam?

Ich hatte nur knapp zwei Wochen Zeit dafür. Von mehreren Hotels habe ich schon vor Corona erfahren, dass sie eigentlich lieber mehr Schweizer Gäste haben würden und man von den Gruppenreisen vermehrt wegkommen möchte. Auch die Titlisbahnen haben beim Trübsee viel investiert, um stärker Familien aus der Schweiz und Europa anzusprechen. Gäste aus der Schweiz und Europa kommen wegen der Natur und der vielseitigen Outdoor-Sportmöglichkeiten, da möchten wir uns noch klarer positionieren. Hier hilft uns Corona sogar eher, schneller dieses Segment weiter auszubauen. Ebenfalls noch stärken können wir Engelberg als Familiendestination, das wollen wir mit entsprechenden Angeboten besser aufzeigen. Viel Potenzial hat das Seminargeschäft, zu den vorhandenen Möglichkeiten kommt hier bald das Hotel Palace dazu. Der neu renovierte Kursaal, der von einer eigenen AG betrieben wird, soll sich wieder zu einem regionalen Kulturzentrum entwickeln.