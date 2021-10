Tourismusgesetz Obwalden Tourismus AG wird kritisch unter die Lupe genommen Das Tourismusgesetz trägt Früchte, zeigt der Wirkungsbericht der Regierung. Handlungsbedarf orten viele Leistungsträger bei der Obwalden Tourismus AG. Die Regierung will nun verschiedene Massnahmen prüfen. Philipp Unterschütz 15.10.2021, 05.00 Uhr

Der Tourismus trägt im Kanton Obwalden rund 14 Prozent zur gesamten Bruttowertschöpfung bei. Davon erwirtschaftet die Gemeinde Engelberg rund 77 Prozent. Seit 2012 hat der Kanton ein eigenes Tourismusgesetz, dessen Wirkung nun überprüft wurde. Nach 2016 liefert die Regierung erneut einen Wirkungsbericht zuhanden des Kantonsrats ab, den dieser an seiner nächsten Sitzung behandelt. Diesmal ist nicht nur die Destination Sarneraatal/Obwalden, sondern auch die Destination Engelberg berücksichtigt. Der Bericht liefert umfangreiches Zahlenmaterial zum Tourismus im Kanton ab.

Danach zeigen die Tourismuskennzahlen seit der Einführung des Gesetzes bis zum Jahr 2019 eine insgesamt positive Entwicklung. Obwohl die Anzahl Betten um knapp 11 Prozent gesunken ist, haben die Logiernächte insgesamt fast 10 Prozent zugenommen. Das bedeutet, das Ziel des Tourismusgesetzes, die kalten Betten zu reduzieren, wurde erreicht. Bewährt habe sich auch die zentrale Erhebung der Tourismusabgabe und die aktuellen Kategorien der Abgabepflichtigen im Tourismusgesetz würden genügen, hält der Bericht fest. Die Höhe der Tourismusabgaben stimme grundsätzlich. Kritisiert wird aber, dass im kantonalen Tourismusgesetz keine Bestimmung enthalten sei für eine Reduktion der Abgabe in ausserordentlichen Krisensituationen wie der Coronapandemie.

Engelberg-Titlis Tourismus kommt gut weg

Interessant sind die Angaben zu den beiden massgeblichen Tourismusorganisationen Obwalden Tourismus AG (OT AG) und Engelberg-Titlis Tourismus AG (ETT AG). Zwar seien Aufgaben und Ressourcen nicht direkt vergleichbar, beide setzen aber die Tourismusabgaben mehrheitlich für Marketing- und Werbeaufgaben ein. Dabei werden die beiden Organisationen von den Leistungsträgern aber nicht gleich gut bewertet.

Die ETT AG vermarkte Engelberg effektiv und effizient, heisst es im Bericht. Für die Weiterentwicklung des Tourismus würden aktiv Massnahmen ergriffen, die Marke Engelberg-Titlis sei etabliert und habe eine internationale Ausstrahlung. «Die Vielseitigkeit der Schwerpunkte und Märkte wird von den Leistungsträgern grundsätzlich als Stärke angesehen. Damit besteht neben dem intensiven Tourismus auch Platz für Angebote des sanften Tourismus.»

Der siebte Branchentalk auf dem Titlis widmete sich dem Thema Nachhaltigkeit. Christian Tschümperlin / Nidwaldner Zeitung

Strategie der Obwalden Tourismus AG wird als verzettelt empfunden

Die OT AG wird kritischer beurteilt. In Bezug auf die Vermarktung im Sarneraatal lasse sich feststellen, dass die Erwartungen an die OT AG sehr unterschiedlich seien. «Die Aufgaben der OT AG sind den Leistungsträgern nicht genügend bekannt. Daraus resultiert eine Wahrnehmungsdifferenz, da Leistungen wie beispielsweise Produktentwicklung erwartet werden, die nicht zu den Aufgaben der OT AG gehören. Das führt zu entsprechenden Missverständnissen und Frustrationen.» Die Verwendung der Tourismusabgaben im Sarneraatal werde sehr unterschiedlich bewertet und teilweise äusserst kritisch hinterfragt. «Mehrfach erfolgte die Rückmeldung, eine eigene kantonale Tourismusorganisation sei weder effizient noch effektiv», so der Wirkungsbericht. Negativ würden sich auch die vielen Personalfluktuationen zwischen 2016 und 2019 auswirken. Mehrheitlich wurde die Strategie der OT AG als zu verzettelt empfunden. «Den touristischen Leistungsträgern ist aber bewusst, dass die Arbeit der OT AG sehr schwierig ist, da nach wie vor ein Gärtchen-Denken mit vielen Partikularinteressen besteht.»

Bekommt die ETT AG mehr Geld?

Zusammenfassend stellt der Bericht fest, dass das Tourismusgesetz noch nicht für alle Leistungsträger zufriedenstellend umgesetzt ist. «Insbesondere die Melchsee-Frutt würde sich wünschen, selber über die Mittel aus der Tourismusabgabe verfügen zu können.» Aufgrund der Rückmeldungen und Analysen lässt die Regierung nun verschiedene Massnahmen prüfen. Unter anderem, ob die zukünftigen Aufgaben der OT AG und ihre Organisation angepasst werden sollen, und ob abhängig davon die Marketingleistungen allenfalls extern eingekauft werden sollen. Auch soll geprüft werden, ob die Melchsee-Frutt die Voraussetzungen erfüllt, um als eigene Destination Abgaben erheben zu können, und was für Auswirkungen dies auf das Sarneraatal und die OT AG hätte. Auch die Berechnung der Tourismusbeiträge an die OT AG und die ETT AG wird überprüft, wobei der Kantonsrat ein Wörtchen mitreden dürfte, da ein allfälliger Entscheid in seiner Budgetkompetenz liegt. Der Bericht kommt auch zum Schluss, dass der kantonale Beitrag an die ETT AG (108'000 Franken) im Vergleich zum Beitrag an die OT AG (162'000 Franken) zu niedrig sei.