Tourismusverein Melchsee-Frutt: Sepp von Ah bleibt Präsident

Tourismusverein Melchsee-Frutt Sepp von Ah bleibt für ein weiteres Jahr Präsident An der 38. Generalversammlung des Tourismusvereins Melchsee-Frutt wurde über die zwei neuen Betriebe «Frutt Living AG» und «Melchtal Resort» informiert. Robert Hess 26.04.2022, 16.37 Uhr

«Nach einem fast zwei Jahre dauernden Auf und Ab der Massnahmen und Einschränkungen wegen Corona, stehen die Zeichen langsam auf Grün», blickte Vereinspräsident Sepp von Ah am Montagabend optimistisch in die Zukunft. An der 38. Generalversammlung des Tourismusvereins Melchsee-Frutt im Sportcamp Melchtal dankte von Ah der Tourismus- und Gastrobranche für ihren grossen Einsatz in einer «herausfordernden und anspruchsvollen Zeit».