«Überforderung und Führungsprobleme»: Obwaldner Parteien geeint gegen Kantonsgerichtspräsident Roland Infanger Die Obwaldner Parteien haben sich gegen die Wiederwahl des seit 2013 amtierenden Kantonsgerichtspräsidenten Roland Infanger ausgesprochen. Sie unterstützen geschlossen eine Gegenkandidatin. 10.12.2019, 13.50 Uhr

Roland Infanger (links) nach der Vereidigung zum Kantonsgerichtspräsidenten vor sechs Jahren. Rechts sein Vorgänger Guido Cotter. Robert Hess, Sarnen,

7. Juni 2013

(sda) CVP, SVP, FDP, CSP und SP könnten die Wiederkandidatur von Infanger nicht mehr unterstützen. Ein Wechsel sei dringend angezeigt, schrieben die Kantonalparteien am Dienstag in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Sie unterstützen die Kandidatur von Andrea Imfeld-Gasser, die das Gerichtspräsidium II von Infanger übernehmen soll. Die 39-jährige Juristin und Gerichtsschreiberin wohnt in Sarnen und ist in Lungern aufgewachsene.