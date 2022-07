Ukraine-Flüchtlinge Trotz schöner Umgebung am liebsten bald wieder zurück: Eine Ukrainerin über das Leben bei ihrer Sachsler Gastfamilie Seit April ist Elena Dziuba aus Kiew mit Mutter und Tochter in Sachseln. Die 46-Jährige erzählt von ihren Eindrücken. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Elena Dziuba mit Alice und Theddy Frener im Garten. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 14. Juli 2022)

Auf dem Brunnen schwimmt ein Plastik-Bötchen. Theddy Frener schubst es an, sodass es in Fahrt kommt. Alice, zwei Jahre und neun Monate alt, streckt ihre kleine Hand ins Wasser und tut es ihm nach. Elena Dziuba und Maria Frener schauen nach den Kartoffeln. Im Frühling haben sie sie gemeinsam gesetzt. Jetzt stehen sie in voller Blüte. Seit April leben Elena, Töchterchen Alice und ihre 74-jährige Mutter Vera bei den Freners in einer Einliegerwohnung.

Maria Frener und Elena haben gemeinsam die Kartoffeln im Frühjahr gesetzt. Sie betrachten sie mit Alice, Elenas Tochter. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 14. Juli 2022)

Herzlicher Empfang nach harten Zeiten

Sie freuen sich über die schöne Aussicht vom Balkon auf den Giswiler Stock. «Bei ihrer Ankunft war strahlend blauer Himmel und die Berggipfel weiss verschneit», erzählt Maria Frener. «Als Theddy die Tür zu unserer Wohnung öffnete, waren wir so beeindruckt», erzählt Elena auf Englisch. «Die Aussicht war paradiesisch. Es gab Früchte, Essen im Kühlschrank, eine komplett ausgestattete Küche, zwei Sets Bettbezüge, Spielzeuge für Alice. Wir fühlten uns so entspannt und freuten uns.»

Harte Wochen lagen hinter den Dreien, Eindrücke, die sie nie vergessen werden: der Stress und die Angst nach dem ersten Bombenangriff am 24. Februar morgens um 5, als die Detonation die Scheiben zum Klirren brachte. Das Schlafen im Korridor, um wenigstens zwei Wände als Schutz um sich herum zu haben und immer wieder die irrige Hoffnung, dass Putin doch noch gestoppt würde. Schliesslich nach zwei Wochen entschieden Mutter und Tochter, in die Westukraine nach Lviv zu fliehen. Keine leichte Entscheidung: «Meine Mutter ist gesundheitlich in keiner guten Verfassung», erklärt Elena.

Dann die chaotischen Zustände am Bahnhof, die Schreie der Menschen, die versuchten, in den Zug zu gelangen und die zehnstündige Fahrt im hoffnungslos überfüllten Zug. Freunde luden sie vorübergehend ins nahe gelegene Ungarn ein, wo sie völlig erschöpft ankamen. Von vornherein war klar, dass sie dort nicht bleiben könnten. «Über die Nachrichten erfuhren wir vom Schutzstatus S für Flüchtlinge aus der Ukraine in der Schweiz», berichtet Elena Dziuba.

Die Schweiz kannte sie von einer Reise, so gingen Mutter, Tochter und Grosskind von Zürich nach Chiasso und von dort nach einer Woche nach Obwalden.

Gastgeber aus Überzeugung

«Ich werde nie den Anblick der Drei mit nichts als drei Reiseköfferchen und einer Tasche vergessen, als ich sie vom Sozialamt abholte», erinnert sich Theddy Frener. Eines Abends, als sie wieder vom Ukraine-Krieg in den Nachrichten gehört hatten, hatten sich Theddy und Maria Frener nur angeschaut und beschlossen, jemanden aufzunehmen. Für die Freners ist die Wohnung über ihrer Dreieinhalb-Zimmerwohnung die Möglichkeit, Grosskinder aufzunehmen, ein Luxus, auf den sie nun verzichten.

Elena und Alice auf ihrem Balkon. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 14. Juli 2022)

Bereut haben sie es nicht. «Wir haben nur positive Erfahrungen gemacht, vom ersten Augenblick an. Sie sind sehr zurückhaltend und bescheiden, diskret und dankbar, das ist nicht selbstverständlich», betont Theddy Frener. Auch Elenas Mutter, Vera, lässt übersetzen, dass sie extrem dankbar seien, mit dieser tollen Familie auf ihrem schwierigen Weg unterwegs zu sein. «Wir fühlen uns hier sicher, Theddy und Maria haben ein grosses und freundliches Herz», sagt Elena. Und Maria und ihre Schwiegertochter Denise backe sogar frisches Brot für sie. Freners Kinder unterstützten sie sehr. Alice freue sich so über die Grosskinder der Freners.

Gemeinsame Ausflüge in den Ballenberg oder auf dem Sarnersee mit dem «Seestern», sowie ein regelmässiger nachbarschaftlicher Austausch gehören für alle einfach dazu. Elena und ihrer Mutter ist es ein grosses Anliegen, ihre Dankbarkeit gegenüber den Freners, der Schweiz und dem Kanton Obwalden auszudrücken.

Maria und Teddy Frener (Bildmitte) mit Elena, Alice und Mutter Vera im Garten. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 14. Juli 2022)

Auch von den Nachbarn haben die Dziubas viel Gutes erfahren: ob Schwimmflügel auf den Sommer hin, Spielzeuge oder Kleiderspenden sowie Gemüse aus dem Garten. Ein Ehepaar, das sie gar nicht kannten, lud sie zum Tee ein und gab ihrer Tochter Geschenke. An der Schweiz schätzten sie die Natur, das saubere Wasser, den öffentlichen Personennahverkehr und die freundlichen Menschen. Ungewohnt seien dagegen die im Verhältnis zu Kiew knappen Öffnungszeiten der Läden, räumt Elena ein.

Sachseln ist nicht ihre Heimat

So schön es die Drei hier finden, Sachseln ist nicht ihre Heimat. Elena, Vera und Alice hatten ihr Leben in Kiew. Elena arbeitete als Englisch- und Russischlehrerin, Alice ging bereits in den Kindergarten. Hier gehe sie einmal in der Woche in die Spielgruppe und fühle sich dort glücklich, berichtet die Mutter. Jetzt in den grossen Ferien fehlen diese Kontakte. Elenas Deutschkurs hat auch Sommerpause. Die 46-Jährige ist daran, sich um eine Stelle zu bewerben, sie bemüht sich um bessere Sprachkenntnisse. Aufgrund der schlechten Gesundheit ihrer Mutter kommt ohnehin nur ein Halbtagsjob in Frage.

Vera, Alice und Elena Dziuba (von links). Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 14. Juli 2022)

In der Heimat lebt ihre Familie mit Tanten, Onkeln und Cousins. Jemand aus der Nachbarschaft füttert die Katze. «Den Gruss ‹Guten Morgen› haben wir Ukrainer uns abgewöhnt», sagt Elena bitter und wischt sich verstohlen ihre Tränen ab. Was ist an einem Morgen gut, an dem wieder Landsleute gestorben sind? Die Nachrichten verfolgen Elena und ihre Mutter mit wachem Interesse und hoffen auf eine Wende. Sie wollten so bald wie möglich wieder zurück, betont Elena. «Planen können wir unsere Zukunft nicht, wir müssen abwarten.»

