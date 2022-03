Ukraine-Krieg Glaubenberg soll 300 Flüchtlinge beherbergen Die Armee stellt dem Staatssekretariat für Migration (SEM) weitere Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung. So auch auf dem Glaubenberg. Florian Arnold 24.03.2022, 15.50 Uhr

Die Armee stellt dem Staatssekretariat für Migration (SEM) das Truppenlager auf dem Glaubenberg mit 300 Plätzen zur Verfügung. Dies wurde am Donnerstag bekannt gegeben. Damit werden die Kapazitäten verstärkt. Bereits früher hat die Armee dem SEM eine Halle in Brugg (rund 220 Plätze) zur Nutzung überlassen, sowie die Kasernen Bülach (rund 500 Plätze) und Bure (rund 1300 Plätze). In der Romandie wird nun auch das Truppenlager Les Rochat (rund 160 Plätze) umgenutzt.