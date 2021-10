Umfrage «Bürokratie, fehlendes Fachpersonal und Corona»: Das macht dem Obwaldner Gewerbe Sorgen Der Gewerbeverband hat Firmen nach ihrer Auftragslage und die Erwartungen für die Zukunft befragt. Erstmals wurden auch die grössten Sorgen erhoben. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Der Obwaldner Gewerbeverband (GVO) fühlt regelmässig den Puls bei seinen Mitgliedern. In der jüngsten Umfrage geben 40 Prozent der Befragten Unternehmen an, dass sich ihre aktuelle Auftragslage im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert hat. Ein Drittel verzeichnet laut der Zusammenfassung der Umfrageergebnisse eine Verbesserung. Die übrigen Befragten haben eine Verschlechterung der Auftragslage zu verzeichnen. Dabei beurteilen 8 Prozent den Rückgang der Auftragslage als stark respektive sehr stark. Die Unternehmen hätten ihre Auftragslage auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) mit einem Durchschnittswert von rund 7 bewertet, was im Grundsatz positiv zu werten sei, so der GVO. Der Verband will diese Frage in künftigen Umfragen erneut stellen, um eine Tendenz zu erhalten.

Nebst dem Blick zurück wurde bei den Firmen auch nach einem Blick in die Zukunft gefragt. 60 Prozent der Unternehmen erwarten für die nächsten 6 Monate keine wesentlichen Veränderungen der Auftragslage. Ein Viertel der Unternehmen erwartet eine positive Entwicklung. 14 Prozent der Befragten der Unternehmen erwarten einen wesentlichen Rückgang der Auftragslage.

Bürokratie an der Spitze des Sorgenbarometers

Als neues Element hat der GVO in dieser Herbstumfrage ein «Gewerbe-Sorgenbarometer» eingeführt. Die Befragten hätten maximal fünf Themen angeben können, die aus Sicht der Unternehmerin oder des Unternehmers am meisten Sorgen bereiteten, so der Verband. Dabei zeige sich, dass die Antworten sowohl länger bekannte als auch eher neuere Herausforderungen zu Tage förderten. Die meistgenannten Sorgen seien dabei «zu viel Bürokratie» (von 53 Prozent der Befragten genannt), «fehlendes Fachpersonal» (49 Prozent) und «unbekannte Auswirkungen der Coronapandemie» (44 Prozent). «Das Sorgenbarometer soll auch Bestandteil künftiger Umfragen sein», sagt Emmanuel Hofer, Geschäftsführer des Gewerbeverbandes Obwalden. Und:

«Wenn gewisse Themen wiederholt auf den vorderen Plätzen des Barometers landen, müssten wir sicher genauer hinschauen.»

Es gelte dann herauszufinden, mit welchen Massnahmen den meistgenannten Sorgen entgegengetreten werden könnten, so Hofer.

Von den eingeladenen Obwaldner Unternehmen äusserten sich 14 Prozent in der Umfrage zur aktuellen Geschäftslage.

Eine weitere Frage drehte sich um das Thema Fachkräfte. Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen findet laut den Antworten benötigte Fachkräfte mit einem vertretbaren Aufwand oder bildet die Fachkräfte selbst aus. Die restlichen Unternehmen haben grosse Mühe, entsprechendes Fachpersonal zu finden, respektive sie finden praktisch keine Fachkräfte.

«Die Umfrage gibt uns als Verband eine zusätzliche Bestätigung des Eindrucks einer grundsätzlich positiven Stimmung, den wir in zahlreichen Gesprächen mit Obwaldner Unternehmen gewinnen», hält Emmanuel Hofer fest. Sie sei ein guter Gradmesser.

168 Unternehmen beteiligten sich an der Umfrage

An der aktuellen Umfrage nahmen laut dem Verband vom 23. September bis zum 4. Oktober 168 Unternehmen teil. Dies entspreche einer Rücklaufquote von 14 Prozent, wie der Verband in der Zusammenfassung schreibt. Die teilnehmenden Unternehmen seien zu über 95 Prozent KMU. Rund zwei Fünftel der teilnehmenden Unternehmen seien Kleinstunternehmen, welche eine Betriebsgrösse von unter fünf Beschäftigten aufwiesen. Die grössten an der Umfrage teilnehmenden Branchen seien die Dienstleistungsbranche, das Baugewerbe und das verarbeitende Gewerbe respektive der Handel. Diese Branchen stellten rund drei Viertel aller Befragten.

Angesprochen auf die Rücklaufquote sagt Emmanuel Hofer, dass man sich schon eine etwas höhere Quote vorstellen könnte. «Der Rücklauf bewegt sich im Rahmen der vergangenen Umfragen», hält er fest. Die Zahl der Antworten sei einerseits von der aktuellen Betroffenheit der Unternehmen abhängig. «Anderseits geraten unsere Mails mit der Umfrage wohl auch vielfach aus dem Fokus.» Und irgendwann sei es dann zu spät, um zu reagieren. Der Verband sei derzeit mit dem Kanton Obwalden im Gespräch, ob man allenfalls zusammen eine Umfrage ins Leben rufen könnte, bei der man noch mehr in die Tiefe gehen könne.