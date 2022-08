Schwingfest-Umzug Schweizer Folklore und mitten drin das russische «Z»-Symbol

Das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln hat noch gar nicht so richtig begonnen – und schon wird die Folklore von der Realität eingeholt. Ein Russenverein aus Basel marschierte am Umzug mit. Zumindest eine Frau soll dabei auf ihrer Brust ein «Z»-Symbol getragen haben.