Unbekannter entwendet Auto in Udligenswil und wird in Kerns unsanft von einem Baum gestoppt Der Kantonspolizei Obwalden ist ein Auto gemeldet worden, welches in Kerns offenbar mit einem Baum kollidiert und stehen gelassen worden war. Bei der Kontrolle des Autos stellte sich heraus, dass dieses am Vortag in Udligenswil gestohlen worden war. 28.08.2020, 17.04 Uhr

Das stark beschädigte Unfallauto. Bild: Kapo Obwalden (Kern, 28. August 2020)

(zim) Am Freitagmorgen wurde der Kantonspolizei Obwalden ein Auto gemeldet, welches im Gebiet Ruedsperri, St. Niklausen, gegen einen Baum gefahren und dann beschädigt zurückgelassen worden war. Bei der Kontrolle des Kennzeichens zeigte sich, dass das Auto am Donnerstagabend in Udligenswil entwendet und durch die Luzerner Polizei ausgeschrieben worden war, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilte. Durch die ausgerückten Kräfte der Kantonspolizei Obwalden wurde am Auto eine Spurensicherung vorgenommen.