Unterhaltsarbeiten führen zu Sperrungen auf der Bristen- und der Axenstrasse Auf beiden Strassen kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Bristenstrasse ist in den nächsten Wochen teilweise gesperrt. Die Unterhaltsarbeiten an der Bristenstrasse verlaufen nach Plan. 10.09.2020, 16.14 Uhr

(mah) Die Arbeiten auf der Bristenstrasse zwischen Amsteg und St. Antoni verlaufen nach Plan und dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober. Bisher würden sich die Kosten des Projekts auf rund 1,3 Mio. Franken belaufen, schreibt die Baudirektion Uri in einer Medienmitteilung. Diese Kosten seien Teil des Verpflichtungskredits von 13 Millionen Franken, der in den nächsten 13 bis 15 Jahren in die Bristenstrasse investiert werde.

Um die Bauarbeiten weiterführen zu können, sind nun erneut nächtliche Sperrungen zwischen 22 Uhr und 5 Uhr geplant.

Die erste Sperre dauere wegen Planierarbeiten vom kommenden Montag um 22 Uhr, bis am Samstag um 5 Uhr. Wie die Baudirektion mitteilt, wurden zur Durchfahrt zwei Zeitfenster von 23.45 Uhr bis Mitternacht und von 4 Uhr bis 4.15 Uhr eingerichtet. Tagsüber ist die Strasse jeweils zu folgenden Zeiten gesperrt: 8.10 bis 8.40 Uhr, 10 bis 11.05 Uhr und 13.55 bis 15 Uhr. Die Nacht vom 18. auf den 19. September sei als Reservenacht eingeplant, heisst es in der Mitteilung weiter.

Zwei Felsblöcke sollen stabilisiert werden

Der Grund für die zweite Nachtsperrwoche sei der Einbau des Strassenbelags. Dieser startet am Montag, 21. September, um 22 Uhr und dauert bis Freitag, 25. September, um 5 Uhr. Während dieser Zeit sind in der Nacht keine Durchfahrten möglich. Bei Schlechtwetter seien zudem Verzögerungen des Bauplans möglich. Am Tag ist die Strasse von 8.10 bis 8.40 Uhr, 10 bis 11.05 Uhr und 13.55 bis 15 Uhr gesperrt.

Geologische Abklärungen hätten zudem ergeben, dass zwei Felsblöcke noch vor dem Winter stabilisiert werden müssen. Diese Felssicherungsarbeiten dauern vom 21. September bis voraussichtlich 9. Oktober. In diesem Zeitraum sind tägliche Sperrungen um 8.10 bis 8.40 Uhr, 10 bis 11.05 Uhr und 13.55 bis 15 Uhr vorgesehen. An Wochenenden kann die Strasse ohne Behinderungen befahren werden. An Feiertagen gelten besondere Bestimmungen. Einige Postautokurse werden bei grosser Nachfrage doppelt geführt. Genauere Infos dazu sind unter www.postauto.ch zu finden.

Manuelle Verkehrsregelung auf der Axenstrasse

Auch auf der Axenstrasse kommt es während Unterhaltsarbeiten zwischen Flüelen und Mositunnel Süd zu Verkehrsbehinderungen: In der kommenden Woche werden von Montag bis Freitag auf der Strecke diverse Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Diese erfolgen zwischen 7.30 und 16 Uhr. Es ist mit Behinderungen und Wartezeiten zu rechnen, der Verkehr wird manuell geregelt.