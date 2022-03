Unterwaldner Musikverband: René Ricciardi wird geehert

Unterwaldner Musikverband «Gruss aus Ennetbürgen West» – René Ricciardi erhält eine Uraufführung als Dank René Ricciardi, langjähriger Präsident des Unterwaldner Musikverbandes, erfuhr an der 90. Delegiertenversammlung eine ganz spezielle Ehrung. Markus Villiger 27.03.2022, 13.00 Uhr

Gross war die Freude der zahlreich anwesenden Musikantinnen und Musikanten, die sich am vergangenen Samstag im Hotel Krone in Sarnen zur 90. Delegiertenversammlung des Unterwaldner Musikverbandes, geleitet von Verbandspräsident Roland Bucher, einfanden. Sie genossen es sichtlich, sich nach zwei Jahren wieder persönlich begrüssen zu können und sich im Gespräch auszutauschen. Zum Auftakt spielte die Sarner Neunermusik «Gruss an Freudenberg» von Otto Würsch und leitete eine würdige Delegiertenversammlung ein.

Die neuen kantonalen Ehrenveteranen (50 Jahre) von links: Hans Sennhauser, Veteranenchef; Josef von Moos, Sachseln; Hans Müller, Ennetmoos; Remigi Durrer, Kerns; Roland Bucher, UMV-Präsident; Otto Käslin, Beckenried. Es fehlen: Josef Ziegler, Alpnach, und Ruedi Gasser, Lungern. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 26. März 2022)

Nach einer coronabedingten Verspätung bot sich nun die Gelegenheit, René Ricciardi für seine langjährigen Verdienste im Blasmusikwesen gebührend zu würdigen. Während 14 Jahren gehörte er dem Vorstand des Unterwaldner Musikverbandes an, davon zwei Jahre als Vizepräsident und zwölf Jahre als Verbandspräsident. Die Verantwortlichen stellten sich nun die Frage, mit welchem Geschenk man den 64-jährigen Ennetbürger ehren und verabschieden kann. Die zündende Idee kam von Marco Gabriel, Kassier des Unterwaldner Musikverbandes und Mitglied der Musikgesellschaft Ennetbürgen. Er komponierte den Marsch «Gruss aus Ennetbürgen West», der von seinem Musikantenkollegen Rolf Ambauen arrangiert wurde.

Zur grossen Überraschung des Geehrten stand plötzlich die gesamte Musikgesellschaft Ennetbürgen im Kronensaal und intonierte unter der Leitung von Michael Schönbächler den rassigen Marsch «Gruss aus Ennetbürgen West». «Ich bin nicht nur überrascht, ja sogar überwältigt von dieser Komposition, die mir sehr gut gefällt», sagte René Ricciardi. Dass das persönliche wertvolle Geschenk während zweier Jahre geheim gehalten werden konnte, freute ihn ganz besonders, wohlwissend, dass seine Tochter Michèle Ricciardi die Musikgesellschaft präsidiert.

René Ricciardi (links), Silvia Hurschler und Roland Bucher. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 26. März 2022)

Drei neue Ehrenmitglieder

Anlässlich der letztjährigen DV, die schriftlich durchgeführt wurde, durften neben René Ricciardi auch Silvia Hurschler und Beat Blättler als Ehrenmitglieder ausgezeichnet werden. Diese Ehrung wurde nun am Samstag nachgeholt. Silvia Hurschler wirkte während 17 Jahren im Vorstand des Unterwaldner Musikverbandes als Aktuarin und Kommunikationsverantwortliche. Beat Blättler war während 15 Jahren Präsident der Musikkommission.

Veteranenchef Hans Sennhauser konnte die Ehrung von 28 Veteranen vornehmen, nämlich je elf Kantonale (25 Jahre) und Eidgenössische (35 Jahre) sowie sechs Kantonale Ehrenveteranen (50 Jahre).

Diese Veteranen wurden geehrt Kantonale Veteranen (25 Jahre) Monika Albert (Musikgesellschaft Alpnach); Tanja Näpflin-Murer (Feldmusik Beckenried); Judith Scheuber-Würsch (Feldmusik Beckenried); Christian Portmann (Musikverein Buochs); Othmar Portmann (Musikverein Buochs); Franziska Burri (Musikgesellschaft Engelberg); Frank Dörig (Musikgesellschaft Engelberg); Franz Gabriel (Musikgesellschaft Ennetbürgen); Dominique Wirz-Fanger (Musikgesellschaft Sonnenberg-Schwendi); Pascal Burri (Harmoniemusik Stans); Caroline Kuhn (Harmoniemusik Stans) Eidgenössische Veteranen (35 Jahre) Markus Spichtig (Musikgesellschaft Alpnach) ; Markus Odermatt (Musikverein Dallenwil); Thomas Hurschler (Musikgesellschaft Emmetten) ; Martin Infanger (Musikgesellschaft Emmetten); Paul Waser (Musikgesellschaft Ennetbürgen); Rolf Aschwanden (Blasmusik Ennetmoos); Erwin von Flüe (Musik-Eintracht Sachseln) ; Ruedi Müller (Feldmusik Sarnen); Fridolin Britschgi (Musikgesellschaft Sonnenberg-Schwendi) ; Norbert Kiser (Musikgesellschaft Sonnenberg-Schwendi); Peter Knüsel (Harmoniemusik Stans) Kantonale Ehrenveteranen (50 Jahre) Josef Ziegler (Musikgesellschaft Alpnach); Otto Käslin (Feldmusik Beckenried); Hans Müller (Blasmusik Ennetmoos); Remigi Durrer (Harmoniemusik Kerns); Ruedi Gasser (Feldmusik Lungern); Josef von Moos (Musik-Eintracht Sachseln)

In seinem ausführlichen Jahresbericht erwähnte Verbandspräsident Roland Bucher die eingeschränkten Tätigkeiten in den vergangenen zwei Jahren. «Trotz aller technischen Möglichkeiten gibt es keinen Ersatz für die Proben, die Atmosphäre eines Konzertes und das Erleben des Publikums.» Allerdings blieben auch Zweifel über die zukünftige Entwicklung: die rückläufigen Schülerzahlen in den Musikschulen, die Sorgen der Vereine bezüglich Nachwuchs und die abnehmende Bedeutung der Blasmusik in der Öffentlichkeit. «Nur, wenn die Blasmusik wieder sichtbar wird, haben wir eine Chance, die negative Entwicklung, die gerade auch durch die Coronapandemie intensiviert worden ist, zu stoppen», betonte Roland Bucher.

Michael Schönbächler, Musikkommissionspräsident des Unterwaldner Musikverbandes, zeigte sich erfreut, dass trotz Pandemie Konzerte, Jubiläen, Neuuniformierungen und eine weitere erfolgreiche Austragung des Unterwaldner Jugendblasorchesters über die Bühne ging. Einstimmig wurden die statutarischen Geschäfte gutgeheissen und Buochs als Tagungsort der nächstjährigen DV bestimmt.

Die Grüsse und Dankesworte des Schweizerischen Blasmusikverbandes überbrachte Peter Börlin von der Verbandsleitung. Gemeinderätin Manuela von Ah begrüsste die Anwesenden mit sympathischen Worten im Namen der Einwohnergemeinde Sarnen.