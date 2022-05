Uri So reagieren die Grünen auf das Vorhaben an der Isleten Die Partei ist mit dem Vorhaben des Investors Samih Sawiris nicht einverstanden. Kristina Gysi 02.05.2022, 03.00 Uhr

Am 6. April informierte die Isen AG, unterstützt von der Regierung und den Gemeinderäten Seedorf und Isenthal über ihre Pläne für das Areal der stillgelegten Sprengstofffabrik Cheddite auf der Isleten. In einer Medienmitteilung schreiben die Grünen Uri, was sie von den Plänen halten.

Investor Samih Sawiris informierte anfangs April über seine Pläne mit dem alten Sprengstoffareal an der Isleten. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

So schreibt die Partei, dass der Investor und Initiant des Projekts viele Punkte weiterhin im Unklaren lasse. Weiter zeige die Projektskizze die überdimensionierte Idee eines künstlich angelegten Jachthafens auf. Die Aussagen über die angestrebte Rentabilität lasse zudem keinen Zweifel offen, «dass jeder Quadratmeter Gewinn bringen muss und der Mehrwert für die Naherholung der Urner Bevölkerung unwichtig ist.» Welche Folgen das Vorhaben für die Bevölkerung der betroffenen Gemeinden haben wird, bleibe im Dunkeln.

Regierung übe sich in Zurückhaltung

Die Regierung habe sich an der Informationsveranstaltung zurückgehalten und auf ihren 21-seitigen Bericht verwiesen, welcher den rechtlichen und planerischen Rahmen und die öffentlichen Ziele und Anforderungen der Arealentwicklung aufzeigt, so die Grünen weiter. Dort betone sie, wie wertvoll das Gebiet für Naherholung, Natur- und Heimatschutz sei. Auch werde ersichtlich, dass die Projektidee Änderungen nach sich zieht, die nicht nur auf Ebene der Gemeinden Seedorf und Isenthal verhandelt werden. Eine Umzonung auf der Isleten könne nur nach der Anpassung des kantonalen Richtplans legitimiert werden. Und auch die Umlegung der Bauenstrasse werde nicht ohne Mitsprache der gesamten Urner Bevölkerung möglich sein. «Die vorgestellt Projektskizze überschreitet die Rahmenbedingungen in einem derartigen Umfang, dass man sich doch hinterfragen darf, wieso sich die Regierung und Gemeinderäte weiterhin hinter den Investor Samih Sawiris stellen», schreiben die Grünen. «Sie wären besser beraten einen Marschhalt einzulegen, alternative Projektideen zu prüfen und eine neutrale Position zu beziehen.»

Gelände soll für ganze Bevölkerung offen zugänglich sein

Die Grünen Uri schlagen vor, dass das Gelände im Sinne eines naturnahen und sanften Tourismus weiterentwickelt und für die lokale Bevölkerung und Touristen geöffnet wird. Ein Naherholungsgebiet für alle mit Feuerstellen, Unterständen, Parkbänken und weiterem. Sie schlagen vor, dass das Gelände von der öffentlichen Hand oder einer Stiftung erworben und der Bevölkerung nach der Eliminierung der Altlasten und einer Ausweitung und Renaturierung des Bachlaufs, ohne grosse baulichen Veränderungen und unter Erhaltung der schützenswerten Baumgruppen und Gebäude zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird. (PD)