Urner Medienpreis geht an UZ-Autor Lucien Rahm – Förderpreis an UW-Redaktorin Elisa Hipp Der Redaktor der «Urner Zeitung» hat die Jury mit einem Text über Jodlerstimmen in einer Netflix-Serie überzeugt. Elisa Hipp, Redaktorin beim «Urner Wochenblatt» erhält einen Förderpreis. Florian Arnold 26.10.2020, 15.35 Uhr

Der diesjährige Urner Medienpreis, den die Genossenschaft Pro Journalismus Uri verleiht, geht an Lucien Rahm für seinen Beitrag «Urner Jodler erklingen auf Netflix», der im März in der «Urner Zeitung» erschien. Lucien Rahm ist redaktioneller Mitarbeiter bei der Urner, Nidwaldner und Obwaldner Zeitung. Der Jury waren insgesamt 26 Beiträge eingereicht worden. Zwei Beiträge konnten aufgrund der Teilnahmebedingungen nicht in die Beurteilung miteinbezogen werden.