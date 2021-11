Obwalden Vom Klischee bis zur Exotik: Am Urrock-Festival sind Heavy-Metal-Fans auf ihre Kosten gekommen Vier wunderschöne Tage mit 22 Rock- und Heavy-Metal-Bands aus der Urschweiz und der ganzen Welt hat das Sarner Urrock Music Festival seinen Besuchenden geboten. Christian Hug Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Wer das klassische Klischee von Heavy Metal bestätigt haben wollte, bekam beim Konzert der südamerikanischen Band Skiltron am Samstag am Urrock Music Festival in Sarnen die perfekte Vollbedienung. Oben-ohne-Muskelprotze von Männern mit langen Haaren und fetten Tätowierungen spielten im Hochtempo harte Hymnen von grossen Schlachten gegen böse Feinde, die sie natürlich allesamt glorreich gewinnen. Herrlich, weil gut gespielte grosse Gesten immer Spass machen, und das kriegten Skiltron locker hin.

Die Band Skiltron sorgte für kriegerische Töne. Bild: André A. Niederberger (Sarnen, 13. November 2021)

Aber episches Schlachtgetümmel ist eben nur eine von vielen Facetten des Heavy Metal. Dieser Musikstil umfasst unzählige Stilnuancen von erstaunlich soft über kompositorisch kompliziert bis gnadenlos hart – und genau dieses Spektrum zu zeigen, war das Anliegen der Organisatoren des Urrock Music Festivals, das vom vergangenen Donnerstag bis und mit Sonntag in der Sarner Aula Cher buchstäblich über die Bühne ging.

Drei Fragen an die Macher Wie kommt es, dass Sie diese grosse Bandbreite an Bands nach Sarnen bringen?

Stephan Brüderlin: Wir holen Bands, die wir selber lieben und gut sind, wir scheuen keinen Aufwand und wir schliessen mit vielen Bands Exklusivverträge ab. Warum ist das Urrock besser organisiert als andere Festivals?

Patrick Jakober: Wenn wir etwas anpacken, dann wollen wir das in jeder Beziehung richtig machen. Dieses Jahr haben wir uns klar definierte Aufgabenbereiche zugeteilt. Warum war Feldschlösschen Lager das einzige Bier an der Bar?

Jimmy Hollmichel: Weil unser Festival ohne Sponsoren nicht durchführbar wäre, und für ihr Engagement sind wir dankbar. (chh)

Zweimal, 2018 und 2019, fand das Urrock im Stanser Senkel statt, bevor man beschloss, das Festival in eine grössere Halle zu verlegen. Letztes Jahr war die Premiere in Sarnen wegen Corona nicht möglich, dieses Jahr nun hat es geklappt: vier Tage Rock und Heavy Metal mit 22 Bands in einer Halle mit 1200 Seelen Fassungsvermögen. Die Herzen der Metalfans glühten vor Freude, zumindest am Samstag waren an die 1000 Besucherinnen und Besucher vor Ort. Dass ausgerechnet eine Schulhaus-Aula ein doch eher sonderbarer Ort für diese im Kern rebellische Musik war, nahmen sowohl die Musiker als auch die Fans gelassen hin.

Anerkannte Stars der internationalen Szene

Denn was während dieser vier Tage an Bands und Höhepunkten zusammenkam, war ausserordentlich: einerseits dem Festivalnamen entsprechend viele Bands aus der Zentralschweiz wie Slaves for the Queens (OW), Fighter-V (NW), Shadow’s Far (UR), King Sable (LU) und Tempesta (SZ), national mit Broken Fate (ZH) und über den Röstigraben hinaus mit Dylem (VD). Anderseits waren Bands aus der ganzen Welt dabei wie Last Days of Eden (Spanien), Firewind (Griechenland), DGM (Italien), Orden Ogan (Deutschland), Fury (England) und die erwähnten Skiltron – allesamt sind sie in der internationalen Szene anerkannte Stars.

Die Sängerin von «Allison». Bild: André A. Niederberger (Sarnen 14. November 2021) Die Band Nazareth. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 14. November 2021) Die Band Nazareth. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 14. November 2021) Die Band Fury. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 14. November 2021) Die Sängerin der Band Fury. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 14. November 2021) Allison. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 14. November 2021) Figther-V. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 14. November 2021) Dakesis. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 14. November 2021) Bild: André A. Niederberger (Sarnen 13. November 2021) Crown of Glory heizte dem Publikum ein. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 13. November 2021) Begeisterte Zuschauer. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 13. November 2021) Orden Ogan. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 13. November 2021) Die Band Skiltron. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 13. November 2021) Die Band Skiltron. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 13. November 2021) Last Days of Eden. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 12. November 2021) Die Band Crown of Glory. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 13. November 2021) Die Band Rage. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 12. November 2021) Rage in Aktion. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 12. November 2021) Die Band Firewind. Bild: André A. Niederberger (Sarnen 12. November 2021) Bild: André A. Niederberger (Sarnen 11. November 2021)

Darüber hinaus kamen die Fans in den Genuss vieler Exklusivitäten: Die indische Band Girish and the Chronicles spielte zum allerersten Mal überhaupt in Europa – die Schotten Nazareth haben ihre geplante Tournee abgesagt und spielten ihr einziges Konzert in diesem Jahr in Sarnen. Auch die Spanier Last Days of Eden und die Italiener DGM gaben hier ihren einzigen Auftritt des Jahres, ebenso wie die Engländer Dakesis. Firewind aus Griechenland spielten ihr erstes Konzert nach zwei Jahren Spielpause, es war gleichzeitig ihr erster Auftritt mit dem neuen Sänger, der Metal-Grösse Herbie Langhans.

Die indische Band Girish and the Chronicles spielte zum allerersten Mal überhaupt in Europa. Bild: André A. Niederberger (Sarnen, 13. November 2021)

So viele «Zückerli» muss man erst einmal zusammenbringen: Dass das in so einer grossen Zahl und in einem so breiten internationalen Spektrum geklappt hat, ist eine riesengrosse Leistung der Organisatoren. Zumal das Urrock, das darf man getrost sagen, ein «Festival auf dem Lande» ist und mit seiner erst dritten Durchführung national und erst recht international gesehen seinen guten Ruf noch aufbaut. Dazu kommt alles «rund um das Festival»: Merchandising- und Food-Stände, Aftershow-Konzerte in der «Krone», VIP-Packages inklusive Übernachtung und Rundgang hinter der Bühne, Party im Spritzenhaus und vieles mehr.

Vom Leben als Rockstar

Ganz speziell war der Vortrag des Firewind-Gitarristen Gus G. am Donnerstagnachmittag vor rund 300 Schülerinnen und Schülern der Schule Sarnen in der Aula. Das ehemalige Mitglied von Ozzy Osbournes Band erzählte den Kindern und Jugendlichen vom Leben als Rockstar, spielte auf der Gitarre Metal-Riffs und zeigte, wie Headbangen geht, ohne sich den Hals zu verrenken.

Die Kinder waren begeistert – und Gus G. erleichtert. Denn wie hinter der Bühne zu erfahren war, war der Rockstar wesentlich nervöser, vor den Kindern aufzutreten als vor seinen Fans.