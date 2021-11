Urteil Bundesgericht schliesst bisher grössten Obwaldner Drogenfall ab – Kokainhändler muss 40 Monate hinter Gitter Das Obwaldner Obergericht hat einen Mann wegen Drogenhandels und Geldwäscherei zu einer Gefängnisstrafe von mehr als drei Jahren verurteilt. Dagegen wehrte sich der Verurteilte vor Bundesgericht – erfolglos. Julian Spörri Jetzt kommentieren 03.11.2021, 11.54 Uhr

Das Bundesgericht setzt einen Schlussstrich unter den bisher grössten Drogenfall der Obwaldner Geschichte. Es bestätigt in seinem jüngsten Urteil die Freiheitsstrafe von 40 Monaten für einen Kokainhändler. Damit sind mittlerweile beide beteiligten Männer rechtskräftig verurteilt. Im Jahr 2016 haben die beiden in Obwalden kiloweise Drogen umgesetzt. Gemäss Anklage der Staatsanwaltschaft soll ein damals 33-jähriger Albaner mindestens 5,75 Kilo Kokain und ein halbes Kilo Heroin von einem Drogenlieferanten aus Holland entgegengenommen und zum Verkauf weitergegeben haben. Dazwischen hat ein 27-jähriger Kosovare das Kokain in seinem Keller gestreckt, portioniert und abgepackt.

5,75 Kilogramm Kokain fanden den Weg von Holland in den Kanton Obwalden. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Im Gegensatz zum älteren Straftäter, der die vom Obwaldner Kantonsgericht ausgesprochene Gefängnisstrafe von über sechs Jahren akzeptierte, wehrte sich der Kosovare vor allen Instanzen gegen die Bestrafung. Vor dem Obergericht hatte er damit zumindest teilweise noch Erfolg. Das höchste kantonale Gericht bestätigte im Oktober 2020 zwar die Schuldsprüche in Bezug auf die Geldwäscherei und die Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz. Einen Freispruch erliess das Obergericht hingegen hinsichtlich des Vorwurfs, der Beschuldigte habe bereits Anstalten getroffen, weitere Drogenlieferungen entgegenzunehmen und zu verarbeiten – was ebenfalls strafbar wäre. Entsprechend wurde die Freiheitsstrafe von den erstinstanzlich verfügten 51 Monaten auf 40 Monate reduziert.

Gegen das Urteil des Obergerichts legte der Mann vor dem Bundesgericht aber dennoch Beschwerde ein. Er forderte, dass der Fall zur Neubeurteilung an das Obergericht zurückzuweisen und die Freiheitsstrafe bei maximal 36 Monaten anzusetzen sei. Seine Kritik bezog sich namentlich auf zwei Punkte. So rügte der Beschwerdeführer, dass die Gerichtsverfahren gegen ihn und seinen Komplizen getrennt durchgeführt worden waren. Dieser Vorwurf ist den zwei Richterinnen und dem Richter aus Lausanne jedoch zu allgemein begründet. Es sei nicht ersichtlich, inwiefern sich eine Vereinigung der Verfahren auf den Inhalt des Endentscheides hätte auswirken können, heisst es im Urteil. Entsprechend tritt das Bundesgericht in diesem Punkt nicht auf die Beschwerde ein.

Verurteilter zeigte Reue – jedoch zu spät

Ausführlicher befasst sich die höchste Schweizer Instanz mit dem zweiten Vorwurf des Kokainhändlers. Dabei geht es um die Strafzumessung. Der Mann hob in seiner Beschwerde sein kooperatives Verhalten hervor und forderte, dass seine Geständnisse strafmindernd zu berücksichtigen seien. Er kritisierte die Ausführungen des Obergerichts, wonach er keine Einsicht und Reue gezeigt habe und verwies auf sein Schlusswort an der Gerichtsverhandlung. Darin machte er darauf aufmerksam, dass ihm alles leid tue. Er versprach zudem, dass sich sein Verhalten nicht wiederholen würde.

Nach Ansicht des Bundesgerichts genügen diese reuigen Worte jedoch nicht für eine Strafminderung. Damit wird das Urteil der Vorinstanz gestützt. Diese hatte zudem darauf hingewiesen, dass der Mann einige Delikte gestanden habe, aber erst zu einem Zeitpunkt, als die Beweise erdrückend gewesen seien.

Nichts abgewinnen kann das Bundesgericht auch den Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach er Vater von kleinen Kindern sei und er bei einer Gefängnisstrafe seine berufliche Tätigkeit aufgeben müsse. «Nach der Rechtsprechung bedeutet der Vollzug einer Freiheitsstrafe für jeden Verurteilten eine Härte, zumal er regelmässig dazu führt, dass der Betroffene aus seinem beruflichen und sozialen Umfeld herausgerissen wird», hält das Gericht fest. Die Vorinstanz habe überzeugend dargelegt, dass die negativen Auswirkungen des Freiheitsentzugs auf jeden Straftäter mit Familie zutreffen würden. Sie stellen keine spezifische Charakteristik des vorliegenden Falls dar.

Verfahrenskosten häufen sich an

Ausserdem besteht laut Bundesgericht entgegen der Auffassung des verurteilten Kokaindealers kein Anlass, die Dauer des Verfahrens als strafmindernd zu berücksichtigen. Da es sich um einen «eher komplexen Fall mit mehreren Beteiligten» handle, seien die knapp dreieinhalb Jahre zwischen Verhaftung und erstinstanzlichem Urteil nicht als übermässig lang zu betrachten, so das Bundesgericht.

Als Folge der Niederlage muss der Beschwerdeführer nun die Gerichtskosten in der Höhe von 3000 Franken übernehmen. Sie kommen zur Summe von knapp 35'000 Franken hinzu, die dem Mann bereits von der Vorinstanz als Verfahrenskosten auferlegt worden waren.

Hinweis: Urteil 6B_1193/2020 vom 13. Oktober 2021