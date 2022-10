Strongmanrun in Engelberg nicht mehr erwünscht – Ticket-Inhaber warten auf Rückerstattung

Der Strongmanrun in Engelberg ist Geschichte. Nachdem der Hindernislauf nach zwei Jahren Coronapause auch diesen Sommer kurzfristig abgesagt worden ist, wurde jetzt bekannt, dass es auch in Zukunft keinen Strongmanrun in Engelberg mehr geben wird. Die rund 2700 Personen, welche sich bereits angemeldet hatten, haben bis jetzt noch nichts von ihrem Geld gesehen, berichtet Tele1.