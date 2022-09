Verein Lourdespilgerverein in Sisikon Der Verein feiert eine heilige Messe. 20.09.2022, 05.00 Uhr

Der Lourdespilgerverein Uri feiert am morgen Mittwoch um 19.15 Uhr in der Pfarrkirche in Sisikon eine heilige Messe. Dazu sind alle, auch Nichtmitglieder, herzlich eingeladen.