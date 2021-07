Obwalden Nach Flucht eines 19-jährigen Lenkers: Schussabgabe auf Auto wird untersucht Als ein Fahrer zur Flucht vor der Polizei ansetzte, weil dessen Kontrollschilder gestohlen waren, gab ein Polizist einen Schuss ab. Ob das gerechtfertigt war, untersucht nun die Staatsanwaltschaft. Florian Pfister 27.07.2021, 15.49 Uhr

Über drei Jahre ist es her, als in Obwalden zum letzten Mal ein Polizist im Dienst einen Schuss abgab. Am Montag musste ein Angehöriger der Polizei diese Massnahme erneut ergreifen. In der Mittagszeit wollte die Polizeipatrouille auf der A8 in Sarnen ein Auto anhalten, dessen Kontrollschilder gestohlen waren. Der Fahrer entschied sich jedoch dazu, die Haltezeichen der Polizei zu missachten und fuhr weiter auf die Polizisten zu. Diese konnten sich mit einem Sprung auf die Seite in Sicherheit bringen. Dabei kam es zu einer gezielten Schussabgabe auf das Fahrzeug durch einen Polizisten.