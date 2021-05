Verkehr Brücke über die Sarneraa wird noch dieses Jahr neu gebaut Der Obwaldner Kantonsrat hat einen Kredit von 1,4 Millionen Franken für die Sanierung der Brücke Bahnhofstrasse über die Sarneraa bewilligt. Philipp Unterschütz 28.05.2021, 11.09 Uhr

Die Brücke über die Sarneraa zwischen Kägiswil und Kerns wird für 1,84 Millionen Franken ersetzt, weil sie in einem desolaten Zustand ist. Bild: PD

Die Brücke Bahnhofstrasse im Abschnitt Kägiswil-Sarnen über die Sarneraa wird für 1,84 Millionen Franken ersetzt. Das Bauwerk ist in einem alarmierend schlechten Zustand und deshalb seit Jahren mit einer Gewichtsbeschränkung auf 22 Tonnen belegt. Mit dem Neubau findet der mühsame Zustand für Betriebe in den Industriegebieten Chernmatt und Sarnen Nord, welche durch die Brücke von Alpnach her erschlossen sind, ein Ende. Sie müssen bei schwereren Transporten einen Umweg über die Nordstrasse in Sarnen fahren. Der Neubau hat eine Tragfähigkeit von 60 Tonnen.