Obwaldner Kantonsstrassen werden für 34,7 Millionen saniert

Obwalden Für 34,7 Millionen Franken sollen die Kantonsstrassen verbessert werden Zum ersten Mal seit über 20 Jahren fallen in Obwalden so viele Arbeiten an Kantonsstrassen an, dass der Regierungsrat entschieden hat, ein umfassendes Bauprogramm zu erstellen. Nun muss der Kantonsrat den Rahmenkredit noch genehmigen. 15.11.2021, 13.35 Uhr

Der Obwaldner Regierungsrat hat ein Bauprogramm Kantonsstrassen für die kommenden fünf Jahre zusammengestellt. Gemäss einer Mitteilung des Gremiums sollen so die anfallenden Projekte besser mit Bauvorhaben von Gemeinden und Dritten abgestimmt werden können. Dies ermögliche die Nutzung von Synergien.

Baudirektor Josef Hess erklärt das Vorgehen in der Mitteilung: «Ziel des Bauprogramms ist, grösstmögliche Synergien zu nutzen und dank gemeinsamer Planung und Umsetzung möglichst viele Ziele gleichzeitig zu erreichen und dabei die Kosten für alle Beteiligten zu optimieren.» Weitere Vorteile ergäben sich aus der Minimierung von Einschränkungen und Immissionen. «Wir wollen die Immissionen für die Anwohner und die Verkehrseinschränkungen durch Baustellen möglichst gering halten», so Hess.

Grund für die umfassende Planung ist gemäss der Mitteilung, dass sich die Anforderungen an die Kantonsstrassen und die kantonalen Velorouten in den vergangenen Jahren stark gewandelt hätten. So müssten Ortsdurchfahrten siedlungsverträglicher gestaltet, der Lärmschutz und die Verkehrssicherheit verbessert werden. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren ist deshalb ein Bauprogramm wieder nötig.

Kantonsrat soll Rahmenkredit genehmigen

Das Bauprogramm Kantonsstrassen 2022 bis 2027 umfasst insgesamt 20 Projekte. Darin enthalten sind zwei Projekte:

Ersatz Brücke Bahnhofstrasse in Kägiswil

Erneuerung und Ausbau der Melchtalerstrasse (2. Etappe)

Die Brücke über die Sarneraa zwischen Kägiswil und Kerns soll für 1,84 Millionen Franken ersetzt werden, weil sie in einem desolaten Zustand ist. Bild: PD

Für diese hat der Kantonsrat Objektkredite genehmigt. Die Projekte werden während der Programmperiode fertiggestellt. Die übrigen 18 Projekte werden in den Jahren 2022 bis 2027 geplant und weitgehend umgesetzt. Hierfür ist jeweils ein Objektkredit zu erteilen. Der Regierungsrat beantragt dafür dem Kantonsrat einen Rahmenkredit von 34,7 Millionen Franken. Dabei handelt es sich um geschätzte Bruttokosten inklusive Beiträge von Dritten im Umfang von 9,7 Millionen Franken. Die Aufteilung des Rahmenkredits auf die einzelnen Objektkredite erfolgt mit der jeweiligen Projektgenehmigung durch den Regierungsrat.

Müssen infolge besonderer Umstände neue Projekte und Massnahmen während der Programmperiode ins Kantonsstrassenprogramm aufgenommen werden, so sollen diese mit dem erteilten Rahmenkredit finanziert und andere Projekte in die nächste Programmperiode verschoben werden. Auch verzögerte Projekte, für die in der Programmperiode kein Objektkredit erteilt werden konnte, müssen dem Kantonsrat mit dem Bauprogramm der nächsten Periode erneut zur Genehmigung vorgelegt werden. (jb)