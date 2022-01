Holzschlag im Alpnacher Telliwald für die Verkehrssicherheit

Verkehr Holzschlag im Alpnacher Telliwald soll Verkehrssicherheit gewährleisten Der Forstbetrieb der Korporation Alpnach führt für die Zentralbahn einen Sicherheitsholzschlag aus, damit der Bahnbetrieb nicht von Bäumen behindert wird. Robert Hess 28.01.2022, 16.50 Uhr

Der Forstbetrieb der Korporation Alpnach führt oberhalb des Südportales des A8-Strassentunnels und oberhalb der Zentralbahnlinie einen grösseren Holzschlag im Schutzwald durch. Bild: Robert Hess (Alpnach, 27. Januar 2022)

Die derzeit kahlen Flächen im untersten Teil des Telliwaldes, südlich der Lopper-Tunnelportale der Zentralbahn und der A8, sind von der Autostrasse und vom Wanderweg her kaum zu übersehen. Der Forstbetrieb der Korporation Alpnach führt dort für die Zentralbahn einen Sicherheitsholzschlag aus, wie Rolf Wallimann, Bereichsleiter Forst der Korporation, bei einer Begehung des steilen Geländes erklärte. «Das Hauptaugenmerk liegt beim Sicherheitsholzschlag auf Bäumen, welche den Bahnbetrieb gefährden können», ergänzte Christoph Aeschbacher, verantwortlicher Kreisforstingenieur des Kantons Obwalden. Ältere und nicht mehr ganz standsichere Bäume oberhalb des Bahntrassees würden aus Sicherheitsgründen entfernt. Darunter seien auch etliche vom Eschentriebsterben befallene Eschen. «Die Arbeiten werden vom bestens ausgebildeten Forstbetriebspersonal ausgeführt», erklärt Wallimann, «da die wichtigen Verkehrsverbindungen nicht unterbrochen werden dürfen.»

Ein Gemeinschaftswerk

Auftraggeber und Finanzpartner dieses Sicherheitsholzschlages seien laut Christoph Aeschbacher der Bund, der Kanton und die Gemeinde im Rahmen ihres Auftrages zur Schutzwaldpflege sowie das Astra und die Zentralbahn. «Es handelt sich um ein Gemeinschaftswerk, denn von der Verbesserung der Stabilität und der Verjüngung des Schutzwaldes werden sowohl die Autostrasse A8 und die Zentralbahn als auch die Kantonsstrasse profitieren», so Christoph Aeschbacher.

Zum derzeit kahlen Waldstück meinte er: «Bereits in zwei bis drei Jahren werden diese Flächen kaum mehr wahrgenommen werden, weil sich die Naturverjüngung sehr schnell und positiv auswirkt.»

Rund 1000 Kubikmeter Holz

«Der Forstbetrieb Alpnach ist mit sechs Mitarbeitern derzeit nicht nur unmittelbar oberhalb des Bahntrassees, sondern noch bis Ende Februar auch in höher gelegenen Bereichen des Telliwaldes im Einsatz», berichtete Bereichsleiter Rolf Wallimann bei der Begehung des Geländes am Donnerstag. Rund 13 Hektaren umfasst dieser gesamte Steinschlagschutzwald, in welchem ebenfalls alte und nicht mehr standsichere oder hängende Bäume gefällt werden und so Platz für die Naturverjüngung geschaffen wird. Mit vier Mobilseilkranlinien würden insgesamt rund 1000 Kubikmeter Holz entfernt, so Rolf Wallimann. Und weiter: «Rund 80 Prozent des Holzes besteht aus Energieholz, das im Heizwerk der Korporation verwendet wird. Das restliche Rundholz wird regional vermarktet.»