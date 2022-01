Verkehrspolitik Das Obwaldner Gesamtverkehrskonzept liegt vor Die Mobilität im Kanton soll koordiniert, sicher und ressourcenschonend weiterentwickelt werden. Was das heisst, ist im Gesamtverkehrskonzept festgehalten, das die Regierung nun öffentlich vorstellt. Philipp Unterschütz 13.01.2022, 08.16 Uhr

Die Bevölkerung und auch die Zahl der Beschäftigten wachsen im Kanton Obwalden weiter. Gemäss kantonalem Richtplan um 10 Prozent in den nächsten 20 Jahren. Auch die Tourismusangebote werden sich weiter entwickeln. Damit verbunden nimmt die Mobilität, also das Verkehrsaufkommen auf Strasse und Schiene zu. Mit einem Gesamtverkehrskonzept will sich auch Obwalden dieser Herausforderung stellen. Am Donnerstag legte die Regierung das Konzept vor, am 27. Januar wird sich das Parlament damit beschäftigen.