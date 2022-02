Verkehrspolitik Dosieranlage im Engelbergertal: Das Tauziehen hält an – Nidwalden will sie sofort, Obwalden gar nicht An den vergangenen Schönwetter-Wochenenden ist das Engelbergertal wieder vom Freizeitverkehr überrollt worden. Drei Landräte stellen erneut die Frage nach dem Stand von Sofortmassnahmen. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Sonne pur und beste Schneeverhältnisse – kein Wunder, zog es an den Wochenenden vom 15./16. und 22./23. Januar Tausende in die Berge. Mit den bekannten Folgen – vielerorts waren die Strassen massiv überlastet. So auch erneut im Engelbergertal. Hinweise am Radio, dass die Parkplätze in Engelberg voll seien, hinderten viele nicht daran, trotzdem loszufahren.

Strahlendes Wetter zieht Tausende in die Berge. Bild: PD

Am Abend zeigte sich dann die Kehrseite der herrlichen Ausflugstage. «Es war eine langsam rollende Kolonne von Heimkehrern, die sich durch unser Dorf bewegte. Ab etwa 16 bis teilweise 20 Uhr stauten sich die Autos bis nach Grafenort und sogar die Bergstrasse hinauf», erzählt der Wolfenschiesser FDP-Landrat Remigi Zumbühl. Vergangene Woche hat er deshalb gemeinsam mit den Landräten Remo Zberg (FDP, Hergiswil) und Armin Odermatt (SVP, Oberdorf) ein Einfaches Auskunftsbegehren mit drei Fragen an die Regierung gestellt.

Regierung soll sagen, was beschlossen wurde

Darin wird auf die diversen Massnahmen verwiesen, welche die Talgemeinden Wolfenschiessen, Dallenwil und Oberdorf gemeinsam mit Engelberg erarbeitet haben und die auch in die Gesamtverkehrskonzepte von Nidwalden und Obwalden eingeflossen sind. Dabei sei auch über Sofortmassnahmen debattiert worden, um möglichst schnelle Entlastungen bewirken zu können. «Die Baudirektion Nidwalden hat die Variante Dosieranlage als Sofortmassnahme an die Hand genommen und dem Gesamtregierungsrat vorgelegt», heisst es in der Anfrage.

Dies als möglicher Vorläufer der Parkplatzplafonierung in Engelberg und der Einführung von Parkleitsystemen in Oberdorf sowie der Installation von Hinweistafeln in Engelberg zum Verkehrsfluss im Tal. «Der Entscheid des Regierungsrates zuhanden der Talgemeinden ist bis zum Verfassen dieser Anfrage ausstehend.»

«Wir wollen nicht dramatisieren», betont Remigi Zumbühl. «Es ist klar, dass eine beliebte Destination wie Engelberg nun mal Verkehr anzieht, und wir wollen die Wirtschaft nicht verhindern.» Ein Gemeinderat von Wolfenschiessen habe sich aber nach den Stauwochenenden bei der Regierung, die das Geschäft ja bereits behandelt habe, nach dem Stand der Dinge erkundigt und einfach keine Antworten erhalten. Deshalb habe man halt nun den politischen Weg des Einfachen Auskunftsbegehrens gewählt, das die Regierung an der nächsten Landratssitzung am 9. Februar beantworten müsse.

Verkehrsüberlastung in Wolfenschiessen am Abend nach einem schönen Ausflugstag im Winter 2020/21. Bild: PD

Obwalden leistet Widerstand gegen Dosieranlage

Das Thema Verkehrsmassnahmen kam erst vergangene Woche auch in Obwalden bei der Kenntnisnahme des Gesamtverkehrskonzeptes im Kantonsrat auf den Tisch. Dabei beschloss das Parlament mit grosser Mehrheit eine wichtige Anmerkung, welche eine Dosieranlage bei Wolfenschiessen als «unzweckmässig» bezeichnet. Begründung: Diese Massnahme würde nur den Stau in Richtung Berg verlagern und wohl kaum das Ziel eines besseren Verkehrsflusses erreichen. Aus Obwalden, das auf ein Mitspracherecht in dieser Frage pocht, ist also mit erbittertem Widerstand zu rechnen.

Remigi Zumbühl, Wolfenschiesser FDP-Landrat. Bild: PD

Remigi Zumbühl ist darüber nicht sonderlich überrascht. «Ich kannte die Haltung von Obwalden.» Klar sei jedoch, dass die grundsätzlich leicht zu montierende Dosieranlage in Wolfenschiessen zu baldigen Sofortmassnahmen gehöre, nicht aber eine abschliessende Lösung sein könne. «Eine temporäre Massnahme, bis ein funktionierendes Parkleitsystem im Engelbergertal kommt. Im Sommer braucht es eher kein Dosiersystem mehr», sagt Remigi Zumbühl. Die Anlage würde generell nur bei Verkehrsüberlastungen in Betrieb gehen.

Zusage aus Engelberg zur Parkplatz-Plafonierung

Ob der Regierungsrat für die Sicherheit der Bevölkerung garantieren könne, wenn beispielsweise Blaulichtorganisationen in den Einsatz müssten und wegen Stau diesen nicht möglichst schnell durchführen könnten, sorgen sich die drei Landräte in einer weiteren Frage. «Ich möchte, dass man zur Kenntnis nimmt, dass die Sicherheit innerhalb des Themenkomplexes einen grossen Stellenwert hat», so Remigi Zumbühl.

Eine dritte Frage zur Parkplatzplafonierung in Engelberg wurde zur Freude von Remigi Zumbühl teilweise bereits in der Sitzung des Obwaldner Parlaments beantwortet. Dort sagte der CVP-Kantonsrat und Engelberger Talammann Alex Höchli, dass die Gemeinde Engelberg bereit sei, in den nächsten Jahren die Anzahl Parkplätze auf dem Stand von 2011 (rund 3000, gemäss Steilrampengesetz) zu belassen, inklusive der Not-Parkplätze, die an Spitzentagen temporär geöffnet werden müssten.

