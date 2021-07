Verkehrspolitik «Optimierungspotenzial für gesamtheitliche Lösungen»: Obwaldner Gesamtverkehrskonzept lässt beim Tourismusverkehr Wünsche offen Es gibt noch Luft nach oben bei Massnahmen zur Steuerung des Verkehrs in Engelberg und im Engelbergertal, sagen der Kanton Nidwalden und der VCS. Vor wenigen Tagen ist die Vernehmlassungsfrist für das Obwaldner Gesamtverkehrskonzept abgelaufen. Philipp Unterschütz 08.07.2021, 05.00 Uhr

Der Verkehr soll noch vermehrt auf den ÖV verlagert werden. Im Bild das Portal des Steilrampentunnels in Engelberg.

Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 27. November 2020)

«Vermeiden – verlagern – verträglich gestalten», so lautet der Grundsatz für das Obwaldner Gesamtverkehrskonzept, das bis im Herbst dieses Jahres vorliegen soll. Nachdem Ziele, Strategien und Massnahmen zusammengetragen worden waren, folgte in den letzten Wochen die letzte Überprüfung durch die Beteiligten in Form einer Vernehmlassung. Der Obwaldner Baudirektor Josef Hess betonte schon beim Start der Vernehmlassung, dass die beiden entstehenden Verkehrskonzepte von Obwalden und Nidwalden aufeinander abgestimmt würden. Ein wichtiges Thema in den beiden Konzepten ist der Verkehr im Engelbergertal im Zusammenhang mit dem Tourismuserfolg in Engelberg.

Auf Nachfrage bestätigt der Nidwaldner Baudirektor Josef Niederberger, dass Nidwalden aufgrund der engen räumlichen Verzahnung zwischen den Kantonen und übergeordneten Strassen- und Bahnnetzen schon in die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzeptes Obwalden fachlich eingebunden war. In ihrer Stellungnahme gibt die Nidwaldner Regierung dem Obwaldner Konzept grundsätzlich gute Noten. Man begrüsse dessen Stossrichtung, insbesondere auch die Absichten zu den Fuss- und Velowegverbindungen an der Kantonsgrenze und darüber hinaus.

Nidwaldner Regierung möchte noch engere Zusammenarbeit

Dies gilt eigentlich auch für das Engelbergertal. Hier sieht man aber in Nidwalden noch Luft nach oben. Es seien Lösungen gefragt, um auf dieser Achse für eine Entlastung des Durchgangsverkehrs, vor allem in saisonalen Spitzenzeiten, zu sorgen, so Josef Niederberger.

«Der Regierungsrat ortet in dieser Hinsicht im Entwurf des Gesamtverkehrskonzeptes Obwalden Optimierungspotenzial für gesamtheitliche Lösungen für die ganze Region.»

Josef Niederberger, Regierungsrat Kanton Nidwalden. Bild: Matthias Piazza (Stans, 5. Juli 2021)

Die gegenseitige Abhängigkeit der Verkehrssysteme beider Kantone sei im Engelbergertal besonders hoch, erklärt Niederberger. Gemeinsam müsse man gewährleisten, dass der Verkehrsfluss sowohl im Engelbergertal als auch in Engelberg insbesondere zu den touristischen Hauptverkehrszeiten verträglicher gestaltet werden könne und es nicht zu starken Beeinträchtigungen für den Ortsverkehr und Anwohnende komme. «Der Nidwaldner Regierungsrat würde es daher begrüssen, wenn sich die Zusammenarbeit mit Obwalden/Engelberg in diesem Punkt noch weiter vertieften wird.» Auf die Frage, ob beispielsweise eine Plafonierung der Parkplätze in Engelberg eine Lösung sein könnte, meint Niederberger, das sei ein mögliches Instrument. «Dies müsste aber mit einer vorgelagerten Regelung der Verkehrsmenge durch das Engelbergertal einhergehen, damit eine Wirkung in die gewünschte Richtung erzielt wird.»

Der VCS lobt und kritisiert

Der Verkehrs-Club der Schweiz, Sektion Ob- und Nidwalden, erachtet weite Teile des Planungswerks als zielführend und zeitgemäss, sogar zukunftweisend. Viel sei vorbildlich gemacht worden, in so kurzer Zeit ein solches Dokument samt Beilagen zu verfassen, sei eine Meisterleistung. «Aber dennoch gibt es im Entwurf des Gesamtverkehrskonzepts teilweise Mängel, die über die Ernsthaftigkeit der Absichten zweifeln lassen», sagt Geschäftsführer Daniel Daucourt. «Das Strassenverkehrsnetz ist mit der A8 und Kantonsstrassen hervorragend. Dennoch: Will Obwalden nicht irgendwann im Stau ersticken, dann muss es konsequent und prioritär auf Velo, ÖV und Zufussgehende setzen, denn da gibt es Nachholbedarf und Potenzial. In diesem Zusammenhang wünschen wir uns in der Endfassung des Dokuments mehr Klarheit und Verbindlichkeit», so Daniel Daucourt.

Daniel Daucourt, Präsident der VCS-Sektion Ob-/Nidwalden.

Bild: Matthias Piazza (Stans, 3. Juni 2020)

Bedenken hat der VCS-Ob-/Nidwalden-Geschäftsführer, dass die konkreten Folgen des Gesamtverkehrskonzepts sich in kleinerem Rahmen als erwartet halten könnten. «Da das Konzept nicht behördenverbindlich ist, werden darauf basierend diverse Gesetzesanpassungen stattfinden müssen sowie Projekte und Kredite bewilligt werden, sonst gibt es keine Veränderungen», so Daniel Daucourt. «Dafür wird es Mut bei den Entscheidungsträgern und in der Legislative brauchen.» Wenn eine nachhaltige Verkehrsentwicklung angestrebt werde, dann seien Lenkungsmassnahmen wie bewirtschaftete Parkplätze, Parkleitsysteme, Dosierungsanlagen, Mobilitätsmanagement zwingend. «Aus den Erfahrungen der vom Autoverkehr geplagten Gegenden sollte man lernen und entsprechend agieren, auch in den Tourismusgebieten.»

Hoffnung auf eine zeitgemässe Veloinfrastruktur

Die Kooperation der beiden Kantone hinsichtlich des Verkehrs im Engelbergertal und griffigere Massnahmen erachtet der VCS deshalb als nötig. Es sei klar, dass in Engelberg die bisher gültige Gesamtplafonierung der öffentlich zugänglichen Parkplätze weiterhin – ohne jegliche Verwässerung – Gültigkeit haben und von allen Akteuren getragen werden sollte. «Weiter ist die Frage der seit Jahren in Engelberg illegal betriebenen Parkplätze, der sogenannten Notparkplätze, zu regeln. Zeitnah erwarten wir eine rechtliche, organisatorische und infrastrukturelle Bereinigung der Situation», so Daniel Daucourt weiter.

Viel erwartet der VCS nun auch im Bereich Radwege. «Unsere Hoffnung ist gross, dass nach Jahrzehnten der Untätigkeit nun eine zeitgemässe, durchgehende Veloinfrastruktur prioritär geplant und schlussendlich auch realisiert wird», sagt Daniel Daucourt. Dazu komme unterstützend, dass die Bundesgesetzgebung neu die Kantone zwinge, Radwege zu planen und zu realisieren.

In einer besonderen Lage ist Wolfenschiessen. Einerseits fährt der Verkehr von und nach Engelberg mitten durchs Dorf, andererseits liegt ein Teil der touristischen Infrastrukturen in Engelberg auf Wolfenschiesser Boden und die beiden Gemeinden arbeiten eng zusammen. Wolfenschiessen war aber vom Kanton Obwalden nicht offiziell zur Stellungnahme eingeladen und will sich deshalb auf Anfrage nicht zum Gesamtverkehrskonzept äussern.