Verkehrsunfall mit Körperverletzung auf der A8 in Alpnach Dorf Auf der Autostrasse A8 in Alpnach Dorf ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Auto. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. 07.02.2022, 21.09 Uhr

Gegen 7.50 Uhr war am Montagmorgen ein Auto mit italienischen Kontrollschildern auf der Autostrasse A8, in Alpnach Dorf, vom Lopper herkommend, Richtung Brünig unterwegs. Im Bereich der Auffahrt Brand überquerte das Fahrzeug die dortige Sperrfläche sowie die Auffahrt und den Pannenstreifen. Anschliessend kam der Personenwagen rechts von der befestigten Strasse ab, durchschlug einen Wildzaun und kollidierte schlussendlich rund 50 Meter später frontal mit einem Baum. Das teilt die Kantonspolizei Owalden am Montagabend mit.