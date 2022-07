Ausser der FDP begrüssen alle Parteien das Öffentlichkeitsgesetz

Vernehmlassung Wie viele Geheimnisse darf der Staat haben? Das sind die Meinungen zur Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in Obwalden Auch in Obwalden soll das Öffentlichkeitsprinzip gesetzlich verankert werden. Nach der Vernehmlassung zeigt sich: Das Gesetz wird aufgrund von Interpretationsspielräumen wohl nur so erfolgreich, wie es die Grundhaltung der Entscheidungsträger zur Transparenz zulässt. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Das Regierungsgebäude in Sarnen. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 1. Februar 2021)

Obwalden soll transparenter werden. Der ehemalige Kantonsrat Mike Bacher (CVP/Mitte, Engelberg), der sich in den letzten Jahren immer wieder für mehr Transparenz eingesetzt hatte, verlangte mit einer Motion die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips. Diese wurde im Juni 2019 überwiesen. Damit fasste die Regierung den Auftrag, innerhalb von zwei Jahren einen Gesetzesentwurf vorzulegen.

Doch das Geschäft hat Verspätung. Im vergangenen April kam erst ein Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung, die bis Mitte Mai dauerte. Motionär Mike Bacher ist damit nur teilweise zufrieden.

Beim Entwurf handle es sich zu einem grossen Teil um eine Übernahme des Öffentlichkeitsgesetzes von Graubünden. «Ich habe in meinem Votum zwar das Bündner Gesetz als positives Beispiel erwähnt. Die Regierung hat es aber stellenweise in Richtung Intransparenz geändert – mit juristischen Fragezeichen», so Bacher, der auch über die Verzögerung nicht erfreut ist. Er sagt:

Mike Bacher. Bild: Florian Arnold

«Nach fast drei Jahren sollte ein guter Entwurf kommen und nicht nur ein verschlimmbessertes Copy-Paste-Gesetz.»

In Obwalden bestehe heute noch ein breiter Ermessensspielraum der Behörden, was herausgegeben werde und was nicht. Vor diesem Hintergrund stelle der Entwurf immerhin eine Beratungsgrundlage dar. «Nach dem neuen Gesetz soll die Behörde es begründen müssen, wenn sie etwas nicht herausgibt», erklärt Mike Bacher. Für die letzten Jahre gibt er etwa dem Obergericht Obwalden gute Noten. Da habe es kaum Probleme gegeben, weil sie die Bundesrechtssprechung angewandt hätten. Bacher:

«Sie waren vorbildlich, was Transparenz anbelangt. Mit der Haltung der Regierung war es diesbezüglich schwieriger.»

Was sagen die Parteien zum Gesetzesentwurf?

Auf die Rückfrage bei den Parteien, ob sie mit dem Gesetzesentwurf zufrieden seien, ist zu hören, dass zur Transparenz mehr als «nur» ein neues Gesetz gehöre. «Es ist nicht nur die Verabschiedung des Gesetzes wichtig, sondern wie die Handhabung durch Kanton und Gemeinden in der Praxis ausfallen wird. Nur durch das neue Gesetz lässt sich die Transparenz nicht herbeiführen», schreibt die GLP.

Die SVP formuliert es so: «Entscheidend ist auch in Zukunft, wie transparent die Mitglieder der Regierung oder Verwaltung in ihrer ganz persönlichen Grundhaltung jeweils effektiv sind. Eigentlich soll das Gesetz den Weg öffnen, dass niemand formell vor Transparenz Angst haben soll und das Öffentlichkeitsprinzip offen und ehrlich gelebt werden kann.» Aber Politik sei halt auch Diplomatie und «da kann so manches und einige Gedanken aus taktischen Gründen erst jeweils im Nachgang auf den Tisch gelegt werden».

Die Partei weist zudem darauf hin, dass die Materie sehr komplex sei. «Sicher ist in diesem laufenden Prozess das Ei des Kolumbus noch nicht gefunden. Die zuständigen Fachpersonen haben sich zweifelsfrei Mühe gegeben. Aber wir glauben, dass hier die zuständige Kommission sehr gefordert sein wird. Ein Bürokratiemonster will niemand.» Wichtig ist für die Parteien auch, dass das Gesetz die kommunalen Behörden einbezieht.

Ganz grundsätzlich ist die Mehrheit der Parteien für das Gesetz. Auch die SP stimmt dem Entwurf zu. «Das Informationsrecht ist in einer Demokratie von grosser Bedeutung. Daher rechtfertigt es sich, das Öffentlichkeitsprinzip zu regeln, wie dies bis anhin alle Kantone ausser Luzern und Obwalden gemacht haben. Viele Fragen wie Geltungsbereich, Einschränkungen, Verfahren und so weiter waren bis anhin nicht geregelt. Diese Lücken werden nun geschlossen.»

Aufwand soll sich in Grenzen halten

Auch die CSP ist für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips. «Wir befürworten keine Geheimniskrämerei, sondern sind für eine klar geregelte Transparenz und die Umsetzung des passiven Informationsrechts. Der Aufwand soll sich für die Gemeinden und die kantonalen Gremien in Grenzen halten. Ziel muss eine kostendeckende Gebührenstruktur sein.»

Diese Transparenz verlangen auch die CVP/Mitte und die GLP. Sie finden, der Zugang zu amtlichen Dokumenten dürfe nicht verweigert werden, weil er zu einem unverhältnismässig hohen Aufwand führen würde. Es empfehle sich stattdessen, in solchen Fällen kostendeckende Gebühren zu erheben.

Die CVP/Mitte ist zudem nicht einverstanden mit der Regelung zur Einschränkung des Zugangs zu amtlichen Dokumenten. Eine Einschränkung bloss aufgrund öffentlicher Interessen sei zu weit gefasst, hält sie in ihrer Stellungnahme fest. Dies sei zudem aus rechtlicher Sicht fragwürdig. «Da das Einsichtsrecht bereits ein öffentliches Interesse darstellt, braucht es ein höherwertiges Interesse, um dieses einzuschränken.» Auch andernorts verlangt die Partei Verbesserungen am Gesetzesentwurf.

Bestehende Regelungen genügen der FDP

Einzig die FDP, die damals auch die Motion abgelehnt hat, stellt sich gegen das Projekt. «Wir sind noch heute der dezidierten Meinung, dass unser Kanton das Öffentlichkeitsprinzip nicht weiter ausdehnen sollte. Die

bestehenden Regelungen genügen.»

Man wolle kein zeitaufwendiges und kompliziertes Instrumentarium, welches dann mehr behindere als öffentlich mache. Die Partei lege Wert darauf, dass die bestehenden politischen Instrumente erhalten bleiben. Die Fraktions- und Kommissionsarbeit müsse stark bleiben.

