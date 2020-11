Viel Ungemach für Karl Imfelds Mundart-Wörterbuch: 4000 beschädigte Exemplare können nicht ausgeliefert werden Karl Imfelds begehrtes Mundart-Wörterbuch lässt noch auf sich warten. 4000 dieser Tage gelieferte Exemplare waren leider schadhaft. Romano Cuonz 02.11.2020, 05.00 Uhr

Verleger Christof Hirtler und Buchhändler Geri Dillier (rechts) vor einem Scherbenhaufen: Wegen eines Fehlers der Buchbinderei kommt das «Obwaldner Mundart-Wörterbuch» von Karl Imfeld nicht vor Mitte Dezember auf den Ladentisch. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 31. Oktober 2020)

«Auf die bis in alle Details überarbeitete Neufassung des ‹Obwaldner Mundart-Wörterbuches› von Karl Imfeld warten zahlreiche Kunden sehnlich», sagt der Sarner Buchhändler Geri Dillier. Doch in diesem Fall wolle Gut Ding sprichwörtlich Weile haben. Ein Ungemach war nur schon, dass man wegen Corona die feierliche Buchvernissage mit Laudatoren wie Franz Enderli oder Hanspeter Müller- Drossaart absagen musste. «Trotzdem sind für das Buch bereits Hunderte Bestellungen eingegangen», sagt Dillier.

Heute wäre der Verkaufsstart geplant gewesen. Wäre! Doppeltes Pech ist nun, dass das Buch nicht auf den Ladentisch kommt. Hauptinitiant und Verleger Christof Hirtler (Bildfluss-Verlag Altdorf) dazu: «Am letzten Donnerstag teilte mir die Sarner Druckerei von Ah mit, dass leider alle 4000 gedruckten Exemplare beim Buchbinden Schaden genommen hätten.»

Für Hirtler, der monatelange Arbeit in das Projekt investiert hat, war dies ein harter Schlag. Zusammen mit Geschäftsführer Stefan von Ah nahm er die von einer Schweizer Buchbinderei gelieferten Bücher in Augenschein. «Sie weisen auf einer grossen Anzahl Seiten unschöne mechanische Beschädigungen wie Quetschungen und Rillen auf», sagt er. Der Fehler sei während des Arbeitsprozesses in der Buchbinderei entstanden. Ein Kompromiss – etwa in Form eines Verkaufs mit herabgesetztem Buchpreis – war für den auf absolute Sorgfalt bedachten Urner Fotografen und Gestalter nicht denkbar. «Wenn wir fehlerhafte Bücher verkaufen würden, hätte ich ein ungutes Gefühl und selber gar keine Freude mehr am Werk», hält Hirtler fest. Gleicher Meinung ist man auch in der Sarner Druckerei. Diese trifft ebenso wenig ein Verschulden wie den Verlag. Man werde nun mit der Buchbinderei Kontakt aufnehmen. «Der Entscheid, es nochmals neu herzustellen, muss schnell fallen», weiss Hirtler. Das für die Produktion nötige Papier müsse nämlich unverzüglich reserviert werden.

Der bekannte Pfarrer und Buchautor Karl Imfeld ist am 19. August 2020 verstorben. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 31. Oktober 2020)

«Hed da näiwä näiwer näiwis gsäid?» liest man auf dem Werbeaushang vor der Buchhandlung. Einer von vielen hintergründigen Sprüchen des früheren Kernser Pfarrers, der in derNeuausgabeseines «Obwaldner Mundart-Wörterbuches» steht. Imfeld hat an seinem wohl wichtigsten Werk bis kurz vor seinem Tod selber noch tatkräftig mitgearbeitet. Mitinitiant Geri Dillier hebt hervor: «Was wir da auf 784 Seiten anbieten,istnichteinfacheinNachdruck der ersten Ausgabe, sondern eine bis in alle Details sehr sorgfältig überarbeitete neue Fassung.» Zahlreiche frisch hinzugefügte Wörter und Erklärungen enthalte sie. Auch die oft abweichenden Mundarten der Engelberger und Lungerer seien noch besser berücksichtigt und gut integriert. Die Arbeit, die dafür geleistet wurde, ist enorm. Allein Christof Hirtler hat für den Satz des Buches gut 800 Arbeitsstunden investiert. Dazu kamen nochmals 530 Stunden für das Korrektorat und die Schlusskontrollen.

Welche Bedeutung dem Buch auch überregional beigemessen wird, zeigt der Einsatz von Professor Hans-Peter Schifferle, dem ehemaligen Direktor des Schweizerischen Idiotikons. «Er hat sämtliche Worterklärungen in Alt-, Mittel- und Frühhochdeutsch kontrolliert», hält Christof Hirtler fest. In der Tat: Da wurde mit viel Aufwand ein gut lesbares und schönes Buch gestaltet. Die Arbeit hätte sich mit dem auf Weihnachten programmierten Verkauf auszahlen sollen. Nun dieses ärgerliche Missgeschick! Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Buchhändler Geri Dillier sagt: «Wir alle haben uns extrem auf das Buch gefreut und wir freuen uns noch immer darauf.» Indessen: Weil man ein auch optisch sorgfältiges Werk vorlegen wolle, müssten sich Kunden noch ein wenig gedulden. «Es wird zwar eng, doch wenn alles rund läuft, werden die neu gedruckten und gebundenen Bücher bis Mitte Dezember auf dem Ladentisch liegen», sagt Christof Hirtler.

Das neue «Obwaldner Mundart-Wörterbuch» erscheint im Verlag Bildfluss Altdorf. Vorbestellungen sind beim Verlag, bei Bücher Dillier in Sarnen und im Buchhandel möglich.