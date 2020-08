Serie Der Kräutergarten des Kurhauses Wilen hilft bei der Therapie – und unterstützt die Küchenmannschaft

Zum Garten hinter dem Kurhaus am Sarnersee schaut Madeleine Schneeberger seit 2013. Zusammen mit Senioren erntet sie Kräuter und verarbeitet diese zu Teemischungen. Romano Cuonz 10.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im kleinen Garten hinter dem Kurhaus am Sarnersee summen zahllose Insekten. Bunte Schmetterlinge flattern von Blüte zu Blüte. Inmitten von teils hüfthohen Sträuchern von Salbei, Zitronenmelisse, Zitronenverbene oder auch Oregano steht die pensionierte Heilpädagogin und frühere Politikerin Madeleine Schneeberger. Sie zupft da an einem Ästchen, bricht dort einen Zweig und pflückt die eine oder andere Blume. So entsteht auch ein Sträusschen, wie man es nur selten sieht. Von ganz eigenartiger Schönheit ist es: Blüten von Heil- und Küchenkräutern leuchten einmal gelb, dann wieder rostrot, violett oder auch weiss. Vor allem aber duften sie geradezu himmlisch.

Madeleine Schneeberger im Kräutergarten des Kurhauses. Bild: Romano Cuonz (Wilen, 30. Juli 2020)

«Als das Kurhaus Wilen von der Residenz am Schärme 2013 übernommen wurde, durfte ich den Kräutergarten hoch über dem See anlegen», sagt Madeleine Schneeberger. Seither pflegt sie ihn gemeinsam mit Rita Wüst. Ehrenamtlich, als schöne Freizeitbeschäftigung. Zuvor schon hatte Madeleine Schneeberger am Schärme vier Hochbeete mit Kräutern eingerichtet. «Dort bieten wir im Sommerhalbjahr jeweils an einem Nachmittag wöchentlich Aktivierungstherapien an», erzählt sie. Zusammen mit Seniorinnen und Senioren würden Kräuter in den Beeten abgezupft und mit jenen aus dem Wiler Garten ergänzt. «Daraus stellen wir Teemischungen her. Selbst wenn wir diese nicht direkt als ‹Heiltee› anpreisen dürfen, geben wir ihnen doch schöne Namen wie Erkältungstee, Sommertee oder Magenwohl.»

Bei der Verarbeitung würde man immer wieder Erstaunliches beobachten, berichtet Madeleine Schneeberger. Heutige Betagte gehörten noch zu einer Generation, die früher selber Gärten hatte. Da würden denn Aromen von Kräutern, die sie damals selber angepflanzt hatten, oft alte Erinnerungen zurückbringen.

«Einmal erlebten wir nach einer Therapie, wie eine von Demenz betroffene Frau, die zuvor kaum mehr gesprochen hatte, plötzlich von Erlebnissen in ihrem eigenen Garten zu erzählen begann.»

Das Riechen sei eben einer der ältesten Sinne des Menschen und könne offensichtlich einiges auslösen.

Benediktinische Tradition im Garten

Madeleine Schneeberger kennt Heil- und Küchenkräuter, die in unseren Breiten gedeihen, aus dem Effeff. Schon ihre Eltern besassen einen grossen Garten, aus dem sich die Familie mehr oder weniger selbst versorgte. Das Gärtnern wurde für sie so-gar zu einem geliebten Hobby, und später eignete sie sich immer mehr Kenntnisse autodidaktisch an. «Für meine Therapiearbeit mit Betagten oder auch Behinderten absolvierte ich noch einen einjährigen Kurs.» Madeleine Schneeberger weiss aber auch sehr genau, wer die Kräuterkunde entscheidend geprägt hat. «Das waren Benediktinerinnen und Benediktiner, wie es sie auch in Ob- und Nidwalden seit Jahrhunderten gab und noch gibt», verrät sie. Gerade in Klöstern würden bis heute viele Rezepturen aufbewahrt.

Auch im Garten des Kurhauses sollen Besucher viele interessante Auskünfte über Kräuter erhalten: So steht bei jeder Pflanze ein Schild. Auf einem beispielsweise heisst es: «Johanniskraut – Hypericum Perforatum». Und darunter: «Hilft bei Niedergeschlagenheit, Erschöpfung und Hautproblemen.» Die Leute dürften nähertreten und an den Kräutern riechen.

Im Kräutergarten ist jedes einzelne Kraut und seine Wirkung genau beschrieben. Bild: Romano Cuonz (Wilen, 27.Juli 2020)

Madeleine Schneeberger selber geht auch Jahr für Jahr in die Berge, wo sie vorzugsweise frischen Thymian pflückt. «Ich sage mir jeweils, die nächste Erkältung kommt bestimmt», verrät sie.

Mächtig stolz auf Garten und Park des Kurhauses am Sarnersee ist auch Hausherr und Hotelier Diego Bazzocco. «Die Kräuter aus dem Garten sind für unsere Küche unverzichtbar», verrät er. Beim Zubereiten von Mahlzeiten verwende man sie täglich und auch Kräutertee sei beliebt.

Der kleine Strauss beweist: Heilkräuter sind nicht nur wirksam, sie sind auch sehr schön. Bild: Romano Cuonz (Wilen, 27.Juli 2020)

Physiotherapie zwischen Kräutern

Der ganze Park – 15000 Quadratmeter direkt am See mit Magerwiesen, Blumenbeeten, einzelnen Hochstammbäumen und überall Ruhebänken – werde in die Therapie integriert. «So findet Physiotherapie wenn möglich im Park statt», berichtet Bazzocco. Die vielen Wege sind attraktiv und sehr verschieden: Das geht vom ebenen Asphaltweg über kiesbelegte Pfade mit leichter Neigung bis hin zu anspruchsvollen Treppen. «Dies ermöglicht es unseren Gästen, sich während der Kur auf den späteren Alltag von Stufe zu Stufe vorzubereiten», weiss der Hotelier. Obendrein gibt es zwischen Gräsern und Kräutern gar auch noch Ziegen zu bestaunen. Bazzocco weiss um den Wert der Gärten für Patienten. Und gerade deshalb ist er auch Madeleine Schneeberger und Rita Wüst äusserst dankbar. «Zusammen mit ihnen setzen wir ganz besondere Akzente», lobt er.