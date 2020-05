Vorfreude bei Zentralschweizer Bergbahnen: Im Juni geht es wieder bergauf Gipfelstürmer, Erholungssuchende und Alpengäste aller Couleur dürfen ab dem 6. Juni wieder Bergluft schnuppern. Die Bahnen bereiten sich vor - mit unterschiedlichen Schutzkonzepten. Christian Tschümperlin 27.05.2020, 20.22 Uhr

Endlich können die Bergbahnen aufatmen: Per 6. Juni heisst es wieder freie Fahrt für Touristen in die Höhen der kühlenden Alpen. Mit seinem gestrigen Entscheid kommt der Bundesrat dem Wunsch des Branchenverbandes Seilbahnen Schweiz (SBS) nach, der für Regeln analog jener im öffentlichen Verkehr eintrat. Damit sind Befürchtungen von Kapazitätsbegrenzungen in den Gondeln und Seilbahnen vom Tisch. Wo der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, gilt eine Schutzmaskenempfehlung.

Die Erleichterung bei den Zentralschweizer Bergbahnbetreibern ist von Andermatt bis zum Pilatus gross. «Die Freude ist riesig, dass es endlich wieder losgeht. Jetzt können wir sogar noch zwei Tage früher als geplant öffnen und haben ein Wochenende mehr», sagt etwa Stanserhornbahn-Direktor Jürg Balsiger.

Jürg Balsiger, Direktor der Stanserhornbahn, freut sich auf die Wiedereröffnung. Bild: Florian Arnold (27. Mai 2020)

Ursprünglich hatte die Landesregierung die Lockerungen erst per Montag, 8. Juni, in Aussicht gestellt gehabt. Für Stefan Kern von der Andermatt Swiss Alps ist vor allem die Gleichbehandlung mit dem öffentlichen Verkehr ein positives Zeichen. «Wir waren gespannt, wie die Regeln aussehen werden für die Bahnen. Nun müssen noch einige Fragen geklärt werden. Etwa, ob wir in den Gondeln Schutzmasken zur Verfügung stellen sollen oder ob man davon ausgeht, dass die Gäste diese selber mitbringen», sagt er. Die Gondelbahnen der Region Andermatt sind von der früheren Wiedereröffnung nicht betroffen, da der Sommerbetrieb ohnehin erst am 4. Juli beginnt.

Pilatusbahnen prüfen Begrenzung der Kapazität

Auf die leichte Schulter nehmen die Bahnbetreiber die neuen Freiheiten aber nicht. Wie viele ihrer Pendants in der Alpenregion stellen die Bergbahnen Biel-Kinzig, Haldi oder die Klewenalp Desinfektionsspender bereit und bei den Pilatusbahnen überlegt man sich, freiwillig nicht mit voller Kapazität zu fahren. «Wir stellen uns vor, dass die Leute noch nicht so eng beieinander sein wollen. Wir werden das aber alles noch besprechen und das Geschehen abwarten», sagt CEO Godi Koch.

Sepp Durrer (links) und Werner Kramer montieren eine Plexiglasscheibe bei der Pilatus-Zahnradbahn.

Bild: Eveline Beerkircher (Alpnachstad, 27. Mai 2020)

Bei der Stanserhornbahn hat man bei den Kassen in der Talstation und im Restaurant bereits Plexiglas installiert, ebenso bei der Haldi-Bahn in Schattdorf. «Diese stehen bei uns schon seit Anfang Mai bereit», sagt Betriebsleiter Christian Gisler von der Luftseilbahn Haldi.

Maschinist Sebi Gisler desinfinziert regelmässig die Kabine der Luftseilbahn Schattdorf-Haldi. Bild: Urs Hanhart (27. Mai 2020)

Auch die Reinigungsinterwalle wurden bei den Bahnen erhöht, bei der Luftseilbahn Eggberge will man diese nun weiter intensivieren. Edgar Welti, Betriebs- und technischer Leiter in Mandatsform, stellt klar:

«Wir haben vom Bundesrat keinen Freibrief erhalten und werden unsere internen Hausaufgaben machen.»

Ihm, wie auch seinen Berufskollegen, ist der Schutz des Personals und der Gäste wichtig: «Ich will meine Leute nicht noch mehr Risiken aussetzen, als dies schon im privaten Umfeld der Fall ist.» Darum weise er seine Bahnangestellten an, wenn immer möglich, hinter der Scheibe der Kasse zu bleiben und die Distanz zu den Gästen zu wahren. Wo nicht möglich, kommen bei den Bahnen Schutzmasken zum Einsatz.

Internationale Touristen fehlen

Die Herausforderungen fallen je nach Bergbahn unterschiedlich aus. Am Pilatus bereitet vor allem der wegfallende internationale Tourismus Sorgen. «Unter der Woche oder bei schlechtem Wetter werden wir wohl praktisch keine Gäste haben», denkt CEO Godi Koch. Daraus werde ein grosser Personalaufwand bei weitaus kleinerem Umsatz resultieren. Im Gegensatz dazu steht die Klewenalp. «Wir haben fast ausschliesslich Schweizer Gäste und sind den Unterschied zwischen schlechtem und gutem Wetter gewohnt», sagt Roger Joss, Geschäftsführer der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG. Und Edgar Welti von der Luftseilbahn Eggberge hofft, dass die Gäste die neue Normalität akzeptieren. «Wenn jemand Angst hat, in eine grosse Gruppe von Gondelfahrern zu steigen, muss man vielleicht einen Viertelstundentakt abwarten.» Die Stanserhornbahnen empfehlen deshalb, das Online-Boarding-System zu nutzen, mit dem die Fahrt reserviert werden kann.

330 Millionen Franken Umsatz gingen verloren

Aufgrund der Corona-Verordnung des Bundes standen seit Mitte März alle touristischen Seilbahnen in der Schweiz still. Durch den Betriebsstopp gingen laut Seilbahnen Schweiz per Ende Mai schweizweit 330 Millionen Franken Umsatz verloren. Die Zeit des Stillstandes liessen aber beispielsweise die Bahnen Biel-Kinzig und der Klewenalp nicht untätig verstreichen. So sagt Roger Joss:

«Die ordentlichen Revisionsarbeiten konnten wir während des Lockdowns durchführen. Diese sind nun beendet.»

Bei der Bahn Biel-Kinzig hatte man die Revision vorgezogen und Kurzarbeit beantragt, wie der Präsident des Verwaltungsrates Bernhard Riedi sagt.

Dass man nun vielerorts zurück in die Rentabilität finden wird, sehen die Bahnbetreiber positiv. Das Loch der entgangenen Einnahmen werden sie in diesem Jahr nicht mehr ganz stopfen können. «Wir haben ein paar schöne Tage im Frühling verloren», sagt etwa Edgar Welti von der Seilbahn Eggberge. Die Unternehmen hoffen nun aber auf einen umso tolleren Sommer.

Die Zentralschweizer Bahnen sind also parat, die neue Herausforderung in Angriff zu nehmen. Die Stanserhorn-Bahn hat schnell auf die vorgezogene Eröffnung reagiert und plant am 6. Juni Sonnenaufgangsfahrten ab 04.30 Uhr. Direktor Jürg Balsiger sagt schmunzelnd: «Wir sind wahrscheinlich die erste Bergbahn, die wieder fährt.»