Vorschau Konzertreihe Alphornklänge und Orgelmusik ertönen in der Klosterkirche zum Abschluss des «Engelberger Orgelsommers» Zum Abschluss der Konzertreihe «Engelberger Orgelsommer» am Mittwoch, dem 4. August, wird in der Klosterkirche ein musikalisches Feuerwerk gezündet. Stiftsorganist Alessandro Valoriani und die Alphorngruppe Echo vom Spannort treten gemeinsam in einem Konzert auf. 03.08.2021, 16.21 Uhr

Stiftorganist Alessandro Valoriani und das «Echo vom Spannort». Bild: PD

In Sachen Konzertzusammenstellung für den Orgelsommer in der Klosterkirche Engelberg ist Stiftsorganist Alessandro Valoriani immer wieder für eine Überraschung gut. Sein Konzert zum Abschluss der Sommer-Konzertreihe am Mittwoch, 4. August, verspricht ein musikalisches Feuerwerk, wie das Kloster Engelberg in einer Mitteilung schreibt. Eingeladen hat er seine Freunde von der Alphorngruppe Echo vom Spannort. Was einst für ein Kurzkonzert einer Geburtstagsgesellschaft zusammenfand, hat sich nun zum ausgereiften Konzertprogramm entwickelt.