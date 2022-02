Wahlen in Obwalden Holen die Frauen einen zweiten Regierungssitz? Die Frauen sind in der Mehrzahl: Über die Hälfte der Obwaldner Wählerschaft ist weiblich. Mitreden können sie nur wenig, weil sie im Kantonsrat und in der Regierung deutlich untervertreten sind. In der Regierung könnte sich das aber durchaus verbessern. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Die Frauenquote in der Obwaldner Politik ist tief. Gerade mal 15 der 55 Sitze im Kantonsrat oder 27 Prozent sind von Frauen besetzt. Ob sich das bei den kommenden Wahlen am 13. März ändert, ist abzuwarten. Es kandidieren 63 Frauen und 125 Männer, der Frauenanteil bei den Kandidaturen beträgt 33 Prozent. In der fünfköpfigen Regierung sitzen vier Männer und mit Maya Büchi-Kaiser (FDP) eine einzige Frau. Gemessen am Geschlechterverhältnis der wahlberechtigten Bevölkerung in Obwalden von 50,5 Prozent Frauen und 49,5 Prozent Männern sind die Frauen also bisher klar untervertreten.

Mit der amtierenden Regierungsrätin Maya Büchi-Kaiser (FDP) und der neuen Kandidatin Cornelia Kaufmann-Hurschler (CVP) hätten die Obwaldner Wählerinnen und Wähler die Chance, zwei Frauen in die Regierung zu wählen.

«Bei den bisher sehr wenigen Frauen in der Politik war häufig so eine Anspruchshaltung da, dass sie für alle Frauen einstehen sollten, was aber ein Ding der Unmöglichkeit ist», sagt Sarah Bütikofer, Politologin am Institut für Politikwissenschaft der Uni Zürich und Chefredaktorin der Onlineplattform für Schweizer Politikwissenschaft DeFacto, die sich immer wieder mit dem Thema Frauen in der Politik beschäftigt. «Dies ist ein starkes Argument für einen höheren Frauenanteil – in Parlamenten und auch in Regierungen. Mit mehr Frauen in der Politik sind Frauen allgemein besser repräsentiert, was ein Anliegen aller Stimmberechtigten sein kann.» Es liege daher nicht nur an den Frauen, für einen höheren Frauenanteil zu sorgen. «Es sollte eher ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein.»

Frauenkandidaturen könnten Wahlkampfthema werden

In Obwalden ist die Ausgangslage diesbezüglich bei den Regierungsratswahlen besonders spannend. Im Wahlkampf steht neben den bisherigen fünf Regierungsmitgliedern mit Cornelia Kaufmann-Hurschler (CVP/Mitte) eine Frau als neue Kandidatin zur Auswahl. Das Mann-Frau-Verhältnis könnte also bei 4:1 bleiben mit der Möglichkeit, dass eine Frau die andere aus der Regierung drängt. Oder es wird 3:2 und einer der bisherigen Männer muss über die Klinge springen.

Sarah Bütikofer, Institut für Politikwissenschaft Zürich. Bild: Flurin Bertschinger

Frauen müssten in Regierungen häufig beweisen, dass sie es nicht so schlecht machen, während Männer eher von einem Vertrauensvorsprung profitierten und es extrem schlecht machen müssten, bis sie mit starkem Gegenwind konfrontiert seien, sagt Sarah Bütikofer. «Wenn in einer Regierung nur eine Frau sitzt, dann hat diese Frau den eher undankbaren Job, die ‹öffentliche Frau› zu sein und alles Mögliche in sich hinein projizieren lassen zu müssen. Eine einzige Frau kann kaum alle Frauen vertreten, so wie ein einziger Mann ja auch nicht als Repräsentant aller Männer wahrgenommen wird.» Bei Frauen wäre es deshalb idealerweise auch so, dass es möglichst verschiedene Frauentypen in der Politik gäbe. Dann müsste auch nicht mehr eine für alle stehen. Ganz grundsätzlich würden es die allermeisten Politikerinnen in Exekutiven schätzen, wenn sie nicht die einzige Frau seien. «Daher könnte es ja auch im Bereich des Denkbaren sein, zwei Frauen zu wählen und dies auch aktiv im Wahlkampf zum Thema zu machen», so Politologin Bütikofer.

Geschlechterverteilung wie in der Bevölkerung

Helen Keiser-Fürrer (CSP). Bild: Obwaldner Zeitung

Für Helen Keiser-Fürrer, Fraktionschefin der CSP im Kantonsrat, ist klar: «Den Obwaldnerinnen und Obwaldnern rate ich, Frauenkandidaturen zu unterstützen! Es besteht durchaus die Chance, dass es ein 3:2 wird. Wie man aus Forschung und Wirtschaft weiss, funktionieren gemischte Teams besser als reine Frauen- oder Männerteams.» Sie sei der Ansicht, dass im Kantonsrat eine Geschlechterverteilung ungefähr wie in der Bevölkerung richtig und wichtig wäre. «Dass wenigstens eine zweite Frau für den Regierungsrat kandidiert, wo die Frauen auch untervertreten sind, finde ich gut!» In der CSP werde seit Jahren auf eine möglichst ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern geachtet. «So haben wir in der Fraktion vier Frauen und vier Männer. Und bei den Kandidierenden für die Kantonsratswahlen 2022 sind es im ganzen Kanton auch 50:50 Prozent Frauen und Männer.»

Christina Niederberger, SP Frauen Obwalden. Bild: Kristina Gysi

Christina Niederberger von den SP Frauen Obwalden sagt, dass sie es begrüssen würden, dass mehr Frauen im Regierungsrat vertreten sind. «Wir würden es als problematisch empfinden, wenn Cornelia Kaufmann Hurschler auf Kosten von Maya Büchi-Kaiser gewählt würde.» Andererseits möchten die SP Frauen Obwalden sich vor allem für Kandidatinnen oder Kandidaten aussprechen, welche sich konsequent für feministische und soziale Anliegen einsetzen. «Wir sind uns nicht sicher, ob die beiden Kandidatinnen diese Anliegen in unserem Sinne glaubwürdig verfolgen. Doch wir erwarten, dass sie sämtliche Regierungsratsgeschäfte jeweils sorgfältig und konsequent auch einer umfassenden ‹Frauenverträglichkeitsprüfung› unterziehen werden.»

Angela Dell Amore (CVP/Mitte). Bild: PD

Für die CVP/Mitte, die ja die neue Kandidatin stellt, steht im Vordergrund, dass es überhaupt Wahlen gibt. «Wichtig ist für uns: Es ist sicher keine Quotenwahl. Es geht um fähige und willige Persönlichkeiten, die bereit sind, Wahlen zu ermöglichen», teilt CVP/Mitte-Vizepräsidenten Angela Dell Amore mit. Cornelia Kaufmann kandidiere nicht gegen jemanden, sondern als neue fähige Persönlichkeit. Der Kantonalvorstand und die Geschäftsleitung der Partei bestünden im Übrigen schon seit Jahren je zur Hälfte aus Männern und Frauen.

Kompetenz wichtiger als Quote

Carola Weiss (FDP). Bild: PD

«Die Geschlechterfrage stellt sich für mich nicht», sagt Carola Weiss, Co-Präsidentin der kantonalen FDP und Präsidentin der FDP Frauen Obwalden. «Wesentlich sind der Hintergrund, die Qualifikationen, Erfahrungen und das Potenzial der Kandidierenden, die sich für dieses Amt bewerben. Zudem ist es wichtig, möglichst viele Parteien und Gemeinden im Regierungsrat vertreten zu sehen.» Die bisherige FDP-Regierungsrätin Maya Büchi bringe diese Aspekte mit und habe sich mehrere Jahre erfolgreich für den Kanton eingesetzt. Sie sei überzeugt, dass die FDP mit Maya Büchi weiterhin im Regierungsrat vertreten sein werde.

Monika Rüegger (SVP) Bild: Florian Arnold

Wie viele Männer oder Frauen in der Regierung sitzen, ist auch für Monika Rüegger sekundär. Die erste Obwaldner Nationalrätin und Präsidentin der kantonalen SVP meint, dass man bei «Quotenfrauen» bisweilen die Augen verschliesse, was die Kompetenzen betrifft. «Auch wenn eine Frau zur Wahl steht, bleiben für mich Kompetenz und Führungsstärke an erster Stelle. Wenn sie das Anforderungsprofil erfüllt und Familie und Beruf vereinen kann, ist das sehr gut. Aber wir müssen nicht auf Biegen und Brechen aus Quotengründen Frauen wählen. Das haben Frauen auch gar nicht nötig.» Bei den Regierungsratswahlen in Obwalden sollte ihres Erachtens berücksichtigt werden, dass die bisherige Regierung den Kanton in wirklich schwierigen Zeiten gut geführt habe. «Jetzt sind es fünf Vertreter aus vier verschiedenen Parteien und ein Parteiloser – die Parteien sind damit adäquat vertreten. Ich befürchte, dass es für die Stabilität nicht gut wäre, wenn eine Partei übervertreten ist.»

