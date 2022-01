Wahlen Ob- und Nidwalden Schutz für die Wählerschaft: Mehr Transparenz soll erpressbare Politiker verhindern Kandidierende für politische Ämter sollen mehr Informationen über ihr Vorleben preisgeben müssen, findet ein Wähler. Leumundszeugnisse oder Auszüge aus dem Betreibungsregister seien angezeigt. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 20.01.2022, 15.30 Uhr

Der Obwaldner Kantonsratssaal. Bild: Archiv Obwaldner Zeitung

Wer eine Wohnung sucht, braucht in der Regel einen Betreibungsregisterauszug. Auch bei Stellensuchen, Kreditanträgen, oder Anträgen für Kredit- und Kundenkarten muss man seine Kreditwürdigkeit beweisen. Oft sind auch Strafregisterauszüge gefragt, zum Beispiel bei der Suche nach bestimmten Stellen wie am Flughafen, in der Bank oder in der Justiz, für Waffenbewilligungen, für den Erwerb eines Patentes (zum Beispiel als Gastwirt), in einem Visumprozess oder bei einem Einbürgerungsgesuch.

Wer aber in Nidwalden oder Obwalden in die Regierung oder ins Parlament will, muss keine solche Rechenschaft ablegen. Die Wahlfähigkeit ist in den Behördengesetzen der beiden Kantone festgelegt. Nicole Frunz, Landschreiberin des Kantons Obwalden, und Armin Eberli, Landschreiber von Nidwalden, bestätigen auf Anfrage, dass die Kandidierenden weder einen Betreibungsregisterauszug noch ein Leumundszeugnis respektive einen Strafregisterauszug vorweisen müssen. «Jede Bürgerin und jeder Bürger, der laut der Kantonsverfassung aktiv an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen kann, kann auch gewählt werden», schreibt Nicole Frunz. Und auch Armin Eberli bestätigt, dass einzig das 18. Altersjahr erreicht und der Wohnsitz im Kanton respektive der Gemeinde liegen müsse. Diese Grundsätze gelten sinngemäss von Gemeinde- bis zu nationalen Wahlen.

Wählerschaft muss die Katze im Sack kaufen

Die Wählerinnen und Wähler haben bei ihrer Stimmabgabe also eigentlich kaum eine Ahnung, ob kandidierende oder wieder antretende Politiker eine «weisse Weste» haben. Daran stört sich der 54-jährige Alpnacher Hans-Peter Wirz. Der parteilose Besitzer zweier Immobilienfirmen sagt, dass es ihm um das Image von Obwalden gehe. «Wir haben schon das rote Buch von Obwalden. Ich will verhindern, dass weitere Kapitel hinzukommen.» Gemeint ist das 2011 veröffentlichte Werk «Sein Wille geschehe» von Hanspeter Durrer, das hohe Wellen nicht nur in Obwalden schlug. Es ging darin unter anderem um Willkür der Gerichtsinstanzen und Seilschaften innerhalb der Obwaldner Justiz. In Erinnerung bleibt auch die Steueraffäre Ende der 1970er-Jahre um Franz Beckenbauer, in die der Obwaldner Regierungsrat Hans Hess verwickelt war, der vom Bundesgericht 1989 verurteilt wurde, aber dann 1998 trotzdem zum Ständerat gewählt wurde.

Hans-Peter Wirz möchte, dass Politikerinnen und Politiker in Gemeindeämtern bis zu den nationalen Gremien öffentlich Rechenschaft über ihren Leumund abgelegen müssen. Es solle ihnen keinesfalls ihre Wahlfähigkeit abgesprochen werden, aber es solle gesetzlich festgelegt werden, dass sie die entsprechenden Bestätigungen offenlegen müssen, damit sich die Wählerinnen und Wähler ein schlüssiges Bild machen könnten. «Politikerinnen oder Politiker müssen integer sein. Wer gewisse Vorkommnisse in seinem Lebenslauf hat, kann befangen sein, ist angreifbar oder gar erpressbar», ist Hans-Peter Wirz überzeugt.

Sollen Parteien die Integritätsprüfung selber vornehmen?

Bruno von Rotz, Präsident der CVP/Mitte Obwalden. Bild: PD

Zu prüfen, ob Kandidierende integer seien, wäre Aufgabe der Parteien, die sie aufstellten. Dieser Meinung ist Bruno von Rotz, Präsident der Obwaldner CVP/Mitte, die mit zwei Personen in den Wahlkampf für den Regierungsrat steigt. «Das gehört zu einer seriösen Rekrutierung und sollte im Rahmen des Anforderungsprofils für Kandidaturen geklärt werden. Wir wollen ja als Partei nicht ins Schussfeld geraten, weil nachträglich etwas Negatives ans Licht kommt.» Die konkrete Frage, ob man sich von den beiden CVP/Mitte-Kandidierenden denn solche Auszüge habe vorlegen lassen, verneint Bruno von Rotz allerdings. «Wir kennen sie lange und gut, es gibt eine Vertrauensbasis.»

Transparenzforderung gehört aufs politische Parkett

Der Politologe Tobias Arnold von der Luzerner Firma Interface, einem Kompetenzzentrum für Evaluation, Forschung und Beratung, hat Verständnis für das Anliegen der Wählerschaft nach mehr Transparenz.

«Wer ‹Dreck am Stecken› hat, sollte identifiziert werden können. Es ist unbefriedigend, wenn später ‹Leichen im Keller› auftauchen.»

In den USA müssten Politiker sogar ihre Steuern offenlegen, was noch delikater sei. Arnold warnt allerdings: «Solche Transparenzvorgaben könnten im Milizsystem die bestehenden Schwierigkeiten noch vergrössern, genug Leute zu finden.»

Auch er findet, dass die Parteien intern ihre Kandidierenden auf Herz und Nieren prüfen müssten, schliesslich falle es letztlich auf die Parteien zurück. «Heute sind die Wahlkämpfe knallhart, deshalb müssen die Kandidierenden mit grösster Sicherheit integer sein.» Gerade die Nähe und Kleinräumigkeiten könnten es aber erschweren. «Man kennt sich vermeintlich, deshalb werden von den Kandidierenden kaum schriftliche Nachweise verlangt.» Er empfehle den Wahlkommissionen der Parteien, knallharte Checks zu machen und den Kandidierenden als Erstes die Fragen nach der Integrität zu stellen.

Politologe Tobias Arnold. Bild: Urs Hanhart

Tobias Arnold, der für demokratische Entscheide eintritt, würde es begrüssen, wenn das Anliegen nach mehr Transparenz auf das politische Parkett käme und man darüber diskutiert. Es sollte allerdings nicht dazu führen, die Wahlfähigkeit zu beschneiden, sondern es solle ein weiteres Element in der bereits laufenden Diskussion um vermehrte Transparenz bei Parteien- und Wahlkampffinanzierungen sein. «Man müsste dann sicher darüber reden, welche Infos genau offengelegt werden müsste. Die Transparenz müsste auf das Wichtigste reduziert werden.»

Mehr Rücksicht bei Departementsverteilungen

Hans-Peter Wirz ist auch das Anciennitätsprinzip bei den Departementsverteilungen nach Wahlen ein Dorn im Auge. Weil die dienstälteren Regierungsräte vor den neuen wählen könnten, führe das dazu, dass nicht die Leute mit dem entsprechenden Fachwissen am richtigen Ort seien, so wie es leider in Obwalden derzeit der Fall sei. Wirz erwähnt als Beispiel den Finanzplanungsexperten und ehemaligen Leiter der Sarner Raiffeisenbank Christoph Amstad (CVP/Mitte), der 2016 in stiller Wahl Nachfolger des zurückgetretenen Finanzdirektors Hans Wallimann wurde. Das Finanzdepartement bekam er dann aber trotzdem nicht, sondern wurde Justizdirektor. «Dieses wurde ihm von der Betriebswirtschafterin Maya Büchi (FDP) weggeschnappt, die das Sicherheits- und Justizdepartement verlassen wollte», so Wirz. Bei den Wahlen vor vier Jahren habe er, wie viele andere auch, Amstad wieder gewählt, weil er immer noch überzeugt sei, dass dieser mit seinem Fachwissen der Richtige wäre für das Finanzdepartement.

Der Nidwaldner Landratssaal. Bild: Archiv Nidwaldner Zeitung

Auch im Kanton Luzern kam es nach den letzten Wahlen zu Departementswechseln, die nicht alle goutierten. Bildungsdirektor Reto Wyss (Mitte), ein Bauingenieur, der vor den Wahlen noch betont hatte, in seinem Departement bleiben zu wollen, wechselte kurzerhand ins Finanzdepartement und der wiedergewählte Finanzdirektor Marcel Schwerzmann (Parteilos), der von 2007 bis 2019 Finanzdirektor war, fand sich plötzlich im Bildungsdepartement wieder. Ein Affront für viele Wählerinnen und Wähler.

