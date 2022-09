«Luegid nid umä, de Fuchs gahd umä.» Das Spiel ist ein Klassiker. Und an diesem kühlen Morgen wohl die ideale Art, um die Stimmung der Kindergartenklasse zu heben. Gespielt wird nicht im Klassenzimmer, sondern auf dem Schulhausplatz in Giswil. Denn ein Klassenzimmer haben die Kinder im Alter von vier und fünf Jahren gar nicht – jedenfalls nicht im klassischen Sinne.

Um 8.30 Uhr sind alle 14 Kinder versammelt. «Ich sehe, wir sind vollständig, dann lasst uns doch gleich aufbrechen», sagt Jolanda Britschgi. Die Kindergartenlehrperson teilt die Kinder in Zweiergruppen ein und geht voran. Klassenassistentin Irene Schrackmann macht das Schlusslicht.

Die Buben und Mädchen aus Giswil kennen den Weg entlang der Grundwaldstrasse in Richtung Laui bereits bestens. Seit drei Wochen ist das ihr Schulweg. Ziel des rund 1,5 Kilometer langen Fussweges: ihr Klassenzimmer unter freiem Himmel – umgeben von Wald und Wildnis. Viermal in der Woche besuchen die älteren Kinder den Waldkindergarten, die jüngeren Kinder dreimal. Für sie ist alles noch neu. Denn der Waldkindergarten der Schule Giswil feiert dieses Schuljahr seine Premiere.

Für ein wenig Unsicherheit und Zurückhaltung sorge ich, der Mann mit der Kamera, der die Gruppe heute begleitet. Zumindest in den ersten fünf Minuten. Denn sobald wir auf unserem Weg den Wald betreten, scheinen sich die Kinder pudelwohl zu fühlen. Nicht lange dauert es, bis ich gefragt werde, ob ich denn schon eine Frau hätte. Nach Verneinung der Frage werde ich sogleich reich beschenkt mit bunten Laubblättern.

Auf dem Weg zum «Waldhuis» entdecken wir leckere Buchennüssli, spannende Käfer und Brennnesseln, die man mit der richtigen Technik schmerzlos anfassen kann. Er führt uns weiter über den Balancierbalken des Vitaparcours und vorbei an Hund Nelson, den die Kinder bereits zum dritten Mal antreffen.

Nach einer Dreiviertelstunde erreichen wir unser Ziel, das «Waldhuis», das diesen Sommer von der Gemeinde Giswil zusammen mit Jolanda Britschgi geplant, eingerichtet und mit einem Kompotoi-WC ausgestattet wurde. Dass das Laufen mit 14 Kindern etwas länger dauert, sei klar und auch so eingeplant, sagt Jolanda Britschgi. Der Weg gehöre zum Unterricht.

Die Kindergartenlehrperson

Bild: Manuel Kaufmann

Jolanda Britschgi

Die 52-jährige Sarnerin ist auf das laufende Schuljahr an die Schule Giswil gekommen, um den Waldkindergarten zu planen und zu leiten. Damit kehrt sie zu ihren Wurzeln zurück. Bereits in den 90er-Jahren hatte sie in Giswil unterrichtet. Von zwei Kindern ihrer aktuellen Klasse ging sogar je ein Elternteil bereits zu ihr in den Kindergarten. Dazwischen arbeitete sie unter anderem 24 Jahre als Kindergartenlehrperson in Engelberg. Jolanda Britschgi ist vom naturbezogenen Unterricht begeistert, besuchte in den letzten rund 20 Jahren wöchentlich den Wald mit ihren Klassen. Im Frühling startet sie eine berufsbegleitende Weiterbildung in Naturpädagogik. (mka)