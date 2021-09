Lungerersee: Wanderweg kommt an

Obwalden Der «A8»-Wanderweg kommt bei den Wanderprofis an Der jüngste Wanderweg vom Giswiler Aaried zum Lungerersee stand im Fokus der Schweizer Wanderszene. Vor allem wegen seiner Entstehungsgeschichte. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 02.09.2021, 15.10 Uhr

Teilnehmer der Fachexkursion testen das jüngste Wanderweg-Teilstück am Ufer des Lungerersees.

Bilder: Eveline Beerkircher (Lungern, 31. August 2021)

Aus allen Landesteilen sind Mitglieder des Dachverbands Schweizer Wanderwege an diesem Dienstag nach Lungern angereist. Natürlich nicht bloss, um einfach einen neuen Wanderweg zu testen. Denn die zum Teil neue Wegführung vom Aaried nach Kaiserstuhl und der rund 450 Meter lange Abschnitt am Ufer des Lungerersees in der Nähe des Restaurants Kaiserstuhl haben es in sich. Das ist ein positiver Nebeneffekt des Baues des A8-Tunnels Kaiserstuhl, wie der kantonale Projektleiter Daniel Fanger an der Fachexkursion der rund 50-köpfigen Schar erläutert. «Als ökologische Ausgleichsmassnahme für den Kaiserstuhltunnel hat der Bund neue Wanderwege in Lungern und Giswil für rund eine Million Franken finanziert.»