Reportage Was machen Maturanden im Sommer? Nina Egli ging auf die Alp Ruedsperri ob St. Niklausen Reisen, Relaxen, Party – so verbringen viele Junge gerne ihre Sommerferien. Die Kernserin Nina Egli hingegen zog es in die Höhe: Die 19-Jährige ging «z'Alp» auf der Ruedsperri ob St. Niklausen. Marion Wannemacher 13.08.2020, 16.15 Uhr

Es ist kurz vor 9 Uhr, in der Alphütte Ruedsperri gönnt sich das Team ein Znüni bei selbstgebackenem Brot, selbst gemachtem Käse, Kaffee mit Milch von den Kühen, Eiern von den frei umherlaufenden Hühnern und Butter. Seit halb sechs ist Nina Egli auf den Beinen. Hinter ihr liegt der Stalldienst mit Melken, Misten sowie Putzen von Tränken und Futtertrögen.

Nina Egli arbeitet für fünf Wochen auf der Alp Ruedsperri in Kerns. Bild: Marion Wannemacher

(11. August 2020)

38 Kühe weiden diesen Sommer auf der Alp Ruedsperri oberhalb von St. Niklausen, 30 werden aktuell gemolken. Von der 1184 Meter hoch gelegenen Alp hat man einen Panoramablick ins Melchtal, auf den Hohmahd und Arnigrat, von der andern Seite glitzert der Sarnersee im Sonnenschein.

Betriebshelfer Thomas Hauri macht sich bereit, um zum Heimbetrieb der Pächter Karin und Rees Gasser nach Stalden zu fahren. Dort steht heute das Silieren auf dem Arbeitsplan. Nicht ohne vorher zu erklären, dass man von Stalden aus den Alpauftrieb noch ohne Transport unter die Füsse nehme und die Alp im Umkreis wohl die am frühesten bestossene sei.

Wie Hauri sind alle stolz darauf, hier zu arbeiten. «Zur Zeit sind wir sieben Leute im Team», erklärt Nina. Übers Internet hat sie erfahren, dass das Ehepaar Gasser noch freiwillige Helfer sucht. Verdienen kann die 19-Jährige nichts, aber darauf kommt es ihr auch gar nicht an. Seit sie 15 ist, geht die Kernserin im Sommer «z'Alp». Sie war bereits in Gersau, Uznach, auf dem Urnerboden, in Göschenen und Schwyz. Vergangenes Jahr lag wegen der Maturaarbeit nur eine Woche drin.

Bauernhof und Tiere faszinieren sie von Kindesbeinen an

Die Matura ist geschafft, Nina absolvierte ihre Prüfungen als Zweitbeste in Obwalden. Statt sich mit ausgiebigen Reisen oder Partys zu belohnen, entschied sie sich fürs Älplerleben auf der Ruedsperri. Von den Eltern hat sie das Älplerblut nicht. Der Vater ist Gymilehrer an der Kantonsschule Obwalden, die Mutter Oberstufenlehrerin in Sarnen, die Tierliebe hat sie von ihr geerbt. Daheim haben die Eglis zwei Zwerggeissen, einen Hund und fünf Katzen. Prägend war auch eine Freundschaft. Nina erzählt:

«Als Kind habe ich gern auf dem Bauernhof eines Kollegen geholfen. Zur Alp zu gehen war immer mein Traum.»

«Ich find's schön, draussen zu sein und an der Natur zu schaffen. Sehr gerne arbeite ich mit Tieren. Am Abend weiss man, was man gemacht hat und ist müde», erklärt sie ihre Motivation. Die Arbeit auf der Ruedsperi ist vielfältig: sich ums Vieh auf der Alp kümmern, beim Käsen helfen, Küchen- und Haushaltsarbeiten wie Brotbacken, Joghurt machen oder kochen, holzen oder Sägearbeiten, im Heimbetrieb der Gassers mähen und heuen.

Maturanandin Nina Egli stellt den Käse ins Gestell. Bild: Marion Wannemacher (11. August 2020)

Jeder hat seine eigene Gründe fürs Älplerleben auf Zeit

Täglich werden auf der Ruedsperri über 300 Liter Alpenmilch zu Alpkäse, Mutschli, Rahm- und Bratkäse verarbeitet. Im Käsekeller ist Ulrike aus Sachsen gerade dabei, den Käse zu pflegen. Bereits zum zweiten Mal kommt die deutsche Sonderschulpädagogin auf die Alp Ruedsperri. Sie möge einfach die Kühe, erklärt sie lächelnd, die Schweizer Berge sowieso.

Maturanandin Nina Egli pflegt den Käse. Bild: Marion Wannemacher (11. August 2020)

Jeder hat seine ureigensten Gründe hier zu sein. Pflegekind Ayan (14) aus Luzern verbringt hier sein «Time-out». Nein, das seien keine Ferien, sondern «wenn man Scheiss baut», erklärt sie und bestätigt, das dürfe ruhig so in der Zeitung stehen. Obwohl sie arbeiten müsse, finde sie es hier schön.

Die Alphütte ist ein Luxus. Das ist Nina, Thomas, Ulrike und den anderen bewusst. Es gibt hier fliessendes Wasser und Strom, statt einem Plumpsklo ein ganz normales Wasserklosett. Der Komfort sei sehr schön, sie liebe es aber auch, wenn es einfacher sei, findet Nina Egli. Sicher aber sei das Älplerleben nicht nur romantisch, sondern auch streng. Nina betont:

«Man muss es gern machen.»

Und wer komme, um geerdet zu werden, sei möglicherweise hier nicht richtig. Denn eigentlich müsse man schon geerdet sein, um die Arbeit zu machen. «Man lernt etwas fürs Leben. Selbständig zu sein, zu arbeiten. Man nimmt ganz viel mit.» Was Nina Egli beruflich später machen will, ist ihr noch nicht klar. Vielleicht eine Holzbildhauer-Lehre in Brienz? Eine Schnupper-Lehre im September soll Aufschluss geben. Seit vier Wochen ist Nina nun auf der Ruedsperri. Ende dieser Woche geht ihre Zeit als Älplerin ad interim schon wieder vorbei. Ihr Fazit fällt mehr als nur positiv aus: «Es ging sehr schnell vorbei und war eine gute Erfahrung, ich habe tolle neue Leute kennen gelernt.»