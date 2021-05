Gemeindeversammlung Kerns Drei Versammlungen ohne Diskussionen und Gegenanträge Die Versammlungen der Einwohnergemeinde Kerns, der Korporation und der Alpgenossen genehmigten alle Geschäfte. Robert Hess 13.05.2021, 15.05 Uhr

Korporationspräsident Markus Ettlin-Niederberger (links) und Gemeindepräsident Beat von Deschwanden nach der Gemeindeversammlung in der grossen Dossenhalle. Bild: Robert Hess (Kerns, 11. Mai 2021)

Insgesamt rund 80 Personen nahmen am Dienstagabend an den drei Versammlungen in der Dossenhalle Kerns teil, in welcher das Corona-Schutzkonzept problemlos eingehalten werden konnte. Mit Applaus bestätigte die Einwohnergemeindeversammlung in einem ersten Traktandum Beat von Deschwanden (SVP) als Präsident sowie Diana Zumstein-Odermatt (CVP) als Vizepräsidentin für die Amtsdauer 2021/22. Gemeindepräsident von Deschwanden sagte nach seiner Wiederwahl: «Mit Freude und voll motiviert will ich diese Aufgabe und Verantwortung als ehrenvolle Herausforderung weiterhin übernehmen.»

Zu wählen war ferner die Rechnungsprüfungskommission für die Amtsdauer vom 1. Juli 2021 bis Juni 2025. Ihren Rücktritt nach zwölf Jahren hatte Priska Odermatt-Rohrer erklärt. Als Nachfolger wurde der 34-jährige Jonas Rust, eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer, gewählt. In globo wurden im Amt bestätigt: Hanny Durrer-Herger, Rita Habermacher-Hofer, Markus Häcki sowie Nadya Röthlin. Bestätigt wurde auch Präsident Markus Häcki.

Diskussionslos und ohne Gegenantrag genehmigten die anwesenden Stimmberechtigten die von Finanzchefin Monika Ettlin-Ellenberger präsentierte Jahresrechnung 2020. Sie weist einen Erfolg vor Gewinnverwendung von rund 3,83 Millionen Franken auf. Die Stimmbürger genehmigten den Antrag des Gemeinderates, davon 3 Millionen Franken als Rücklage für das Projekt Schulbauten zu verwenden, sodass noch ein Gewinn von rund 827000 Franken ausgewiesen wird. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Rund eine Million weniger Gewinn

Anschliessend an die Versammlung der Einwohnergemeinde, genehmigten die Stimmberechtigten der Korporation ohne Gegenantrag die konsolidierte Jahresrechnung 2020. Sie schliesst mit einem Jahresgewinn von rund 505000 Franken ab. «Dies ist um rund eine Million Franken weniger als im Vorjahr», sagte Korporationspräsiden Markus Ettlin-Niederberger. Corona habe deutliche Spuren hinterlassen. So wiesen die Sportbahnen im Sommer zwar einen Mehrertrag beim Personenverkehr von rund 50000 Franken auf, im Winter dagegen einen Minderertrag von rund einer Million Franken. «Trotzdem konnten Investitionen von rund 1,8 Millionen Franken ausgelöst und aktiviert werden» sagte Ettlin, der «den grossen Einsatz und die Leistungen der Mitarbeitenden in allen Betrieben in einem schwierigen Jahr» verdankte.

In einem zweiten Traktandum genehmigte die Korporationsversammlung einen Kredit von 840000 Franken für den Kauf eines Wohnhauses an der Kägiswilerstrasse 3 in Kerns. Das ältere Haus weise zwar nur eine Grundstücksfläche von 235 Quadratmetern auf, sagte Korporationsrat Stefan Bucher, doch seien bereits zwei angrenzende Parzellen im Eigentum der Korporation, sodass sich auf den drei Parzellen voraussichtlich in etwa zehn Jahren etwas Grösseres realisieren liesse. Bis dahin werden die Wohnungen wie bisher vermietet.

Strassenrechnung bereitet Sorgen

Schliesslich genehmigte die Versammlung der «Alpgenossenschaft ausserhalb der steinernen Brücke» die konsolidierte Jahresrechnung mit einem Gewinn von 13167 Franken. Einige Sorgen bereitet laut Präsident Markus Ettlin der grosse Aufwand für die Strassen von rund 160000 Franken, davon für die Frutt-Strasse den Betrag von 102000 Franken. Dem Gesamtaufwand für die Strassen steht ein Ertrag aus den Parkplätzen von rund 154000 Franken gegenüber.

In einem zweiten Traktandum genehmigten die Alpgenossen einen Kredit von 655000 Franken zur Sanierung und Erweiterung der Wasserversorgung Melchsee-Frutt im Gebiet Tannalp. Unter anderem müssten eine spezielle Filteranlage eingebaut und das Reservoir saniert werden, um eine einwandfreie Wasserqualität zu gewährleisten, erklärte Alpgenossenrat Ueli Bucher.