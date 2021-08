«Wein, Weib und Gesang» Sarnen erlebt Musik aus der Blütezeit der Operetten Am 12. Klassik-Sommerkonzert haben Daniel Moos und seine Künstler für ein rauschendes Musikerlebnis aus prunkvollen Zeiten gesorgt. Primus Camenzind 23.08.2021, 14.47 Uhr

Das Covid-Schutzkonzept sah für die Veranstaltung in der Sarner Konzertaula Cher maximal 300 Besucherinnen und Besucher vor. Diese Menge Musikfreunde dürfte am vergangenen Samstag in etwa den faszinierenden Abend mit Daniel Moos und seinen Künstlern besucht haben. Unter dem Titel «Ein Walzertraum» kehrte die Blütezeit der Wiener Opernbälle in den eher nüchternen Konzertsaal zurück. Der Produzent, Pianist und Moderator brachte mit seinem hochklassigen und unterhaltsamen Programm eine schwierige Zeit hinter sich. «Stillstand, einige Videostreaming-Produktionen, das war’s! Es konnten keine Livekonzerte stattfinden, alles musste verschoben werden. Glücklicherweise durften wir im August 2020 hier in Sarnen noch auftreten», so Moos. Mit viel Optimismus erfreuten die Protagonisten nun ihr dankbares Publikum mit Lebensfreude in hoher musikalischer Qualität.