Weisch nu: Vor zehn Jahren fiel der Startschuss zur Sanierung der Sarner Wasserversorgung Veraltete Trinkwasserreservoire und marode Leitungen: Das 20,8-Millionen-Projekt beschäftigt Sarnen noch weitere fünf Jahre. Matthias Piazza 07.10.2020, 17.53 Uhr

Das neue Reservoir Talen in Oberwilen. Bild: PD (Sarnen 22. April 2014)

Mit beherzten Pickelhieben nahmen am 11. Oktober 2010 die damaligen Sarner Gemeinderäte Anna Kathriner (Departement Werke) und Finanzchef Hansruedi Gwerder auf der Ebenmatt, oberhalb von Stalden, ein Generationenprojekt in Angriff. Auf der Alp im Gebiet Stockenmatt, die gut 1000 Meter über Meer liegt, wurde die erste von total elf Etappen für die Sanierung der Sarner Wasserversorgung gestartet. Im März desselben Jahres hatten die Sarner mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 66 Prozent dem Sanierungs- und Ausbauprojekt der Wasserversorgung über 20,8 Millionen Franken und der dafür notwendigen Tarifanpassung zugestimmt. Das Netz befand sich teilweise in einem schlechten Zustand. Schlechtes Wetter beeinträchtigte immer wieder die Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser. Löschwasserreserven mussten geöffnet werden. Zudem war die Wasserversorgung ein Zusammenschluss der Anlagen der früheren Bezirksgemeinden. Jeder Bezirk baute früher seine Anlage und das Leitungsnetz selbstständig und nach eigenen Bedürfnissen aus. Die verschiedenen Systeme passten nicht mehr zusammen. In einer Zustandsanalyse von externen Fachleuten hiess es, dass «die gesamte Wasserversorgung dringend sanierungsbedürftig» ist.