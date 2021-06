Wiedereröffnung Der Tradition und Region verpflichtet: Wirtschaft Grafenort empfängt wieder Gäste Am Mittwoch öffnet die Wirtschaft Grafenort wieder ihre Tore für Gäste. Unter dem Motto «Tradition neu interpretiert» werden den Gästen vornehmlich regional eingekaufte Produkte serviert. 01.06.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neue Team der Wirtschaft Grafenort (von links): Sarah Häcki, Gastgeber Thomas Matter, Alexandra Risi und Robin Graingner. Bild: PD

(pd/lur)

«Ich bin froh, dass es endlich losgeht.» Thomas Matter ist sichtlich erleichtert darüber, dass die neuen Öffnungsbestimmungen des Bundesrats endlich auch grünes Licht für die Wiedereröffnung der Wirtschaft Grafenort geben. Nach turbulenten Jahren ist es das erklärte Ziel des neuen Gastgebers und seines Teams, mit der traditionellen Wirtschaft wieder an jene Zeiten anzuknüpfen, als der Gastronomiebetrieb ein beliebter Treffpunkt der einheimischen Bevölkerung wie auch auswärtiger Besucher war.

Um sich voll auf seine neue Aufgabe als Gastgeber konzentrieren zu können, wird Thomas Matter im administrativen Bereich vom Team der Kloster-Gastbetriebe unterstützt. Ziel ist es, dadurch möglichst grosse Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Gastronomiebetrieben zu erreichen.

Im Engelbergertal kennt man sich noch gegenseitig

In den vergangenen Wochen hat der neue Gastgeber zusammen mit seinem Team nicht nur die Räumlichkeiten wieder auf Vordermann gebracht, sondern auch das gastronomische Konzept entwickelt und laufend verfeinert. «Das Engelbergertal verfügt über eine Vielzahl von Geschichten, Traditionen und vor allem auch kulinarischen Angeboten.» Diesem Umstand will Matter mit seinem Team in der Wirtschaft Grafenort Rechnung tragen. Der in Engelberg aufgewachsene Gastroprofi sagt:

«Die in der Küche veredelten Lebensmittel stammen aus der Region und gelangen auf dem kürzesten Weg in die Vorratsräume der Wirtschaft.»

Die verwendeten Tiere werden auf den umliegenden Bauernhöfen grossgezogen, und die Fische stammen aus dem nahe gelegenen Bergsee. «Gerade, weil man sich im Engelbergertal noch gegenseitig kennt, weiss ich ganz genau, was auf dem Teller serviert wird», so Matter.

In Engelberg hat Matter auch seine Karriere begonnen. Gleich nach Abschluss seiner Schulzeit hat er im Klosterdorf seine Lehre als Koch absolviert. In renommierten Gasthäusern der Schweiz hat er sich beruflich weiterentwickelt und ist seit 2019 im Besitz des eidgenössischen Fachausweises als Chefkoch. Und weil Matter die Menschen im Engelbergertal kennt, fühlt er sich der Tradition und der Region verpflichtet und möchte dies auch seinen Gästen zu spüren geben. «Bodenständige Gerichte werden mit überraschenden Elementen, vorzugsweise aus der französischen Küche, zu exquisiten Gaumenfreuden kombiniert», verspricht Matter.

Alte Engelberger Fotos schmücken die Wirtschaft

Nicht fehlen dürfen dabei die Fischgerichte, welche die Wirtschaft Grafenort einst weit über die Region hinaus bekannt gemacht haben. Eine Leidenschaft des Gastgebers sind überdies im Grillofen zubereitete Fleischgerichte. Und noch eine Überraschung hält Thomas Matter bereit: An den Wänden der Wirtschaft hängen kunstvolle Fotos des ersten Engelberger Fotografen und Benediktinerpaters Emmanuel Wagner. Die Aufnahmen sind alle vor 1900 entstanden, während der Sommerferien des gebürtigen Stansers in der Sommerresidenz Herrenhaus. Sie zeigen Jugendliche von Grafenort und Altzellen.

Hinweis: Öffnungszeiten und weitere Informationen unter www.gastbetriebe.ch.